Lider Bayer Full kończy z występami w TVP. „Wylewa się na Nas kolejne absurdalne pomówienia”

Lider zespołu Bayer Full, kultowej formacji discopolo, Sławomir Świerzyński, przekazał, że rezygnuje z występów w Telewizji Polskiej. Discopolowiec wyjaśnił, dlaczego obraził się na TVP.

Jeszcze do nie dawna Świerzyński lubił brylować w mediach państwowych. W 2016 roku ówczesny prezes Telewizji Polskiej, Jacek Kurski, wprowadził discopolo do TVP.

Dla fanów tego gatunku rozpoczął się trwający kilka lat świetny okres. Poza Świerzyńskim Telewizji Polska karmiła ich muzyką m.in. Zenka Martynika czy Sławomira.

Jacek Kurski w końcu jednak odszedł i zastąpił go Mateusz Matyszkowicz, który takim fanem przaśności i kiczu już nie jest.

W związku ze zmianą prezesa TVP i chłodniejszym klimatem dla discopolowców, Świerzyński wydał oświadczenie.

„W związku z obecną sytuacją medialną i oczernianiem muzyki i wykonawców DP informuję: zawsze uczciwie i profesjonalnie wykonujemy i wykonywaliśmy nasze koncerty. Uczciwie płacimy podatki i prowadzimy działalności zgodnie z obowiązującym prawem.

Od pewnego czasu wylewa się na Nas kolejne absurdalne pomówienia i oszczerstwa. Oświadczam iż zamierzam zaprzestać współpracy z TVP, pomimo wcześniejszych ustaleń. Muzyka, a zwłaszcza piosenka taneczna wymaga dobrej aury i atmosfery do dawania publiczności radości i uśmiechu , a takiego klimatu obecnie w TVP nie ma. Będę namawiał moje koleżanki i kolegów z DP o zaprzestanie współpracy z TVP.

Gramy tę muzykę od 1990 r. na koncertach w Polsce i za granicą, jeden koncert naprawdę nie ma dla Nas znaczenia.

Przykre jest to, że pomimo tak doskonałych wyników oglądalności TVP z udziałem DP, nadal traktuje się Nas jako niedouczonych i zapyziałych muzykantów” – pisze muzyk.

Świerzyński poruszył ten temat także w wywiadzie dla portalu Onet.

– Wysłałem do TVP sygnał, że zdaję sobie z tego sprawę, że kiedy byłem potrzebny, to mnie, nas, disco polo wykorzystywali. A jak jest zmiana frontu, to jesteśmy be. Zacząłem się zastanawiać, kim my jako muzycy disco polo jesteśmy, kim ja jestem. Jestem artystą. Doszedłem do wniosku, że artysta to ten, który potrafi zrobić coś, w moim przypadku, piosenkę, przy której ludzie chcą się bawić, tańczyć, śpiewać. Niech ci krytykanci z TVP i z innych miejsc napiszą taką piosenkę lekką, łatwą i przyjemną. Niech spróbują, proszę bardzo. I niech tę piosenkę pokocha milion, dwa, trzy miliony ludzi – powiedział.

Zapytany o to, ile zarobił na koncertach w Telewizji Polskiej, Świerzyński odpowiedział:

– Na koncertach? Może 80 tys. zł. Ale przez całe te lata, kiedy rządzi PiS. Nie chcę wymieniać artystów z tzw. wysokiej półki, którzy biorą od TVP minimum 150 tys. zł za koncert – stwierdził.

Lider Bayer Full ma obecnie prowadzić rozmowy z telewizją Polsat, by tam promować swoją twórczość.