Niebywały tupet rządu. Rzecznik naprawdę to powiedział

Władza nie ma za grosz wstydu. Rzecznik rządu Piotr Müller twierdzi, że jeśli tylko PiS wygra wybory, to zreformuje sądownictwo. Najwyraźniej osiem lat to za mało…

Müller, goszcząc w Programie Pierwszym Polskiego Radia, ogłosił, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie władzę na III kadencję po jesiennych wyborach parlamentarnych, to zreformuje wymiar sprawiedliwości.

– Tak, chcemy przygotować, właściwie jest w dużej mierze zarysowana, ale chcemy kompleksową reformę sądownictwa przeprowadzić – powiedział.

Dopytywany, czy zamierzają to zrobić jeszcze raz od nowa, rzecznik rządu powiedział, że „najprawdopodobniej tak trzeba będzie zrobić”.

– Mówimy o kompleksowej reformie po to, aby przede wszystkim sprawy były szybciej rozpatrywane. W tej chwili w niektórych obszarach udało się to poprawić, ale w wielu wymaga to jeszcze dużej korekty – stwierdził Müller.

Na pytanie, kto byłby autorem tej kompleksowej reformy, rzecznik rządu odpowiedział: – Tutaj oczywiście cały obóz Zjednoczonej Prawicy musi nad tym pracować.

– Różne są koncepcje, ale wspólnie myślę, że jesteśmy w stanie wypracować taki projekt – podkreślił Müller.

Dopytywany, czy wypracować wspólnie z ministrem sprawiedliwości, liderem Suwerennej Polski Zbigniewem Ziobrą, rzecznik rządu powiedział: – Tak, również ze Zbigniewem Ziobro. Oczywiście.

Trzeba mieć niezwykły tupet, by po ośmiu latach rządów, gdy wymiar sprawiedliwości został sparaliżowany, w wielu segmentach rozwalony, ogłaszać teraz jego którąś z kolei reformę. Reformę reformy, która reformuje reformę.

PiS miał na to 8 lat, Ziobro tak długo, jak nikt po 1989 roku odpowiadał za polskie sądownictwo. Najwyraźniej za krótko…