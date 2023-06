Pierwsza taka decyzja Fedu od ponad roku

REKLAMA

Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku (FOMC) amerykańskiego banku centralnego (Fed) zdecydował jednogłośnie w środę, że po raz pierwszy od marca 2022 roku nie podniesie stóp procentowych i da sobie czas na ocenę sytuacji gospodarczej USA.

Szef Fed Jerome Powell ostrzegł jednak na konferencji prasowej po dwudniowym posiedzeniu FOMC, że jest za wcześnie, by powiedzieć, czy inflacja będzie nadal spadać.

Wzrost cen artykułów konsumpcyjnych w USA, który kwietniu sięgał jeszcze 4,9 proc., znacznie spowolnił maju i wynosił 4 proc. Był to najniższy poziom od marca 2021 roku; inflacja jest teraz dwa razy niższa niż w czerwcu 2022 roku, kiedy osiągnęła najwyższy poziom i wynosiła 9,1 proc.

„Utrzymanie celu (stóp procentowych) na dotychczasowym poziomie podczas tego spotkania pozwoli komitetowi ocenić dodatkowe informacje i ich implikacje dla polityki monetarnej” – głosi komunikat FOMC.

W maju Fed podniósł główną stopę procentową o kolejne 25 punktów bazowych (0,25 p.p.), ale w komunikacie Fed zasygnalizował, że może to być ostatnia podwyżka w trwającej od 2022 roku serii. Była to dziesiąta z rzędu podwyżka, za sprawą której przedział stopy funduszy federalnych wzrósł do 5-5,25 proc., co jest najwyższym poziomem od 16 lat.