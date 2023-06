Rodzina na swoim. Nauczyciel plastyki wiceprezesem w spółce Skarbu Państwa

REKLAMA

Jak dostać dobrze płatną fuchę w spółce Skarbu Państwa? Wydaje się, że trzeba przede wszystkim przynależeć do właściwej partii. Stanisława Kasprzycka, nauczyciel plastyki i polityk Prawa i Sprawiedliwości, została jakiś czas temu wiceprezesem w PGNiG Technologie, spółce należącej do Grupy Orlen.

Kasprzycka w 2019 roku kandydowała do Sejmu z ramienia PiS, ale z odległego 14. miejsca i mandatu nie uzyskała.

REKLAMA

Natomiast zawodowo wiodło jej się całkiem dobrze. W 2019 roku zasiadła w radach nadzorczych Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach oraz w tamtejszym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

W 2020 roku weszła do rady nadzorczej Energi Obrót. Zrezygnowała w lipcu, by we wrześniu ponownie wejść do rady nadzorczej tej samej spółki.

W międzyczasie cały czas była dyrektorem w Szkole Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechówce pod Myślenicami. Funkcję tę przestała pełnić w 2021 roku. Nadal figurowała na liście pracowników jako nauczyciel plastyki, zajmująca się również biblioteką i świetlicą.

Aktualnie w kadrze placówki się nie znajduje. I nie ma co się dziwić. Została bowiem wiceprezesem PGNiG Technologie, spółki, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.

Nie wiadomo, ile Kasprzycka zarabia, bo spółka nie ujawnia tej informacji. Wiadomo jednak, że w 2021 roku wynagrodzenie członków zarządu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wahało się od 1,1 mln zł do 1,9 mln zł rocznie.

Czy o nominacji na stanowisko wiceprezes w spółce skarbu państwa zdecydowały tylko koneksje polityczne? Tego nie wiadomo. „Zgodnie z obowiązującymi standardami, nie udzielamy szczegółowych informacji z zakresu spraw personalnych. Wszystkie procesy rekrutacyjne w Grupie Orlen są realizowane w oparciu o przepisy prawa i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami” – głosi oświadczenie spółki, które cytuje Wirtualna Polska.