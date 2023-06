Rola OSTRO o Idze Świątek: Głupiutka dziewczyneczka. „Jakie pani barwy przyjmuje?”

REKLAMA

Nie podoba mi się pani Igo, że pani prezentuje inne barwy niż polskie. Pani jest Polką czy pani jest Ukrainką? – mówił dziennikarz Marcin Rola na antenie wRealu24. W mediach społecznościowych dodał jednak, że nie chciał urazić polskiej mistrzyni i życzy jej dalszych sukcesów.

10 czerwca Iga Świątek wygrała turniej French Open po ciężkim starciu z Karoliną Muchovą. Tak samo jak podczas poprzednich starć polska mistrzyni miała na czapce żółto-niebieską wstążką, którą chciała wyrazić solidarność z napadniętą przez Rosjan Ukrainę.

Ten dodatek skrytykował dziennikarz wRealu24 i publicysta Najwyższego Czasu! Marcin Rola, który stwierdził, że reprezentując Polskę, Świątek powinna występować w biało-czerwonych barwach.

– Głupiutka dziewczyneczka kupę kasy wygrywa i pewnie nie wie co z życiem i forsą zrobić. Nie podoba mi się pani Igo, że pani prezentuje inne barwy niż polskie. Pani jest Polką czy pani jest Ukrainką? – mówił dziennikarz na antenie kanału wRealu24.



– Jakie pani barwy przyjmuje? Bardzo mi się to nie podobało. Takie to jest małe. Ileż można tkwić i robić ze swojego kraju bantustan? Ileż można ciągle tak się upadlać? – dodał Rola.

– Zobaczcie, wybitna tenisistka, ale nie podoba mi się to. Może przesadzam, ale nie podoba mi się, że polski sportowiec na arenie międzynarodowej prezentuje inne barwy niż polskie. Ja wiem, patologia intelektualna polskojęzyczna zaraz powie, żeby się nie czepiać. To są przygłupy bądź antypolskie przygłupy. Po prostu mi się to nie podoba. Niech się pani zdecyduje i określi kim pani jest – mówił dalej.

Później za pośrednictwem mediów społecznościowych Rola poinformował, że nie chciał urazić sportsmenki, a jedynie zaakcentować, że granie w obcych barwach, gdy reprezentuje się Polskę, m się nie podoba.

„Szanowni Państwo, gratuluję Pani Idze Świątek ogromu sukcesów i gigantycznego talentu sportowego. W żaden sposób nie chciałem jej także nigdy urazić bo podziwiam jej talent i ogrom samozaparcia w realizacji swoich sportowych sukcesów” – napisał na Twitterze.

„Jednak bardzo nie podoba mi się, że polski sportowiec reprezentujący Polskę prezentuje inne barwy niż wyłącznie Biało-Czerwone. To całkowicie moja subiektywna opinia i przy niej pozostaje. Życzę Pani Idze Świątek ogromu sukcesów w sporcie jak też w życiu prywatnym” – dodał.

