TVP częściowo kończy współpracę z Jakimowiczem. Nie pojawi się już w TYM programie

Jarosław Jakimowicz nie będzie już współpracował przy tworzeniu „Pytania na Śniadanie”. Dziennikarz TVP Info skomentował doniesienia. Głos zabrało także TVP.

Przez cztery lata Jarosław Jakimowicz regularnie pojawiał się w śniadaniówce TVP. W „Pytaniu na Śniadanie” miał swój cykl materiałów o tematyce sensacyjno-kryminalnej. Dziennikarz jednak potwierdził, że dobiegł on końca. Wciąż jednak będzie się pojawiał w TVP Info. Oświadczenie wydała także Telewizja Polska.

W „Pytaniu na Śniadanie” Jakimowicz zastanawiał się m.in. „za co kierowcy mogą dostać mandat zimą”, „jak nie dać się okraść na wakacjach”, czy „jak wstąpić do wojska”. Teraz jednak okazuje się, że w śniadaniówce TVP nie będzie już miejsca na jego cykl.

W rozmowie z mediami anonimowy informator twierdził, że przygoda Jakimowicza z programem śniadaniowym zakończyła się, ponieważ „nie pasował do zespołu”.

– Jarek nie pasował do zespołu. Nie pasował z tym, co robił, nie pasował do formuły programu. Zarządzono radykalne zmiany. I tak stracił dobrze opłacaną posadkę współpracownika „Pytania na śniadanie” – mówiło cytowane przez media źródło.

Doniesienia te skomentował sam zainteresowany. Dziennikarz TVP potwierdził, że rzeczywiście rozstaje się z programem.

„Przez 4 lata miałem jednego wydawcę i tylko z nim miałem kontakt. Mega współpraca. Nigdy żadnego spięcia. Jak , żeśmy się żegnali po ostatnim nagraniu i dziękowali sobie za współpracę to usłyszałem, że to rzadko się zdarzało to w historii #pns” – napisał na Instagramie.

„A teraz o pasowaniu do zespołu🤪 Ja nigdy do niego nie należałem. Widzieliście mnie kiedykolwiek na jakimś zdjęciu, ramówce razem z tzw „zespołem” ? NIGDY ‼️” – dodał.

Aktor i dziennikarz zaznaczył też, że nie robił tego dla pieniędzy.

„pieniądze? takie sobie. Przez 4 lata taka sama stawka za program. Proszę mi wierzyć robiłem to dla frajdy a nie dla kasy. Robiłem to z miłości i podziwu dla służb mundurowych.

Każdego dnia ktoś z nich do mnie dzwoni i wyraża chęć pokazania się u nas znowu.

Tak długo jął będzie to możliwe będę próbował przekonać moich przełożonych w TAI do tego , żeby korzystać z tych pomysłów w programie #wkontrze” – dodał.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jakimowicz (@jakimowicz7)

Głos zabrało także TVP. W rozmowie z Plejadą przedstawiciel stacji wyjaśniał, że formuła cyklu, który tworzył Jakimowicz, wyczerpała się.

– Cykl sensacyjno-kryminalny prowadzony przez Jarosława Jakimowicza wyczerpał już swoją formułę i został zakończony – powiedział.

W „Pytaniu na Śniadanie” ma teraz pojawić się nowy format. – Redakcja „Pytania na śniadanie” uruchomiła nowy cykl o tematyce kulturalnej. Zapraszamy do oglądania w każdy piątek – zapowiedzi najciekawszych imprez, premier, wydarzeń kulturalnych – dodał.