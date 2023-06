YES zwróci parom homo pieniądze za pierścionki, gdy Polska zalegalizuje „małżeństwa jednopłciowe”

REKLAMA

Sklep z biżuterią Yes z okazji tzw. „miesiąca dumy” zorganizował akcję dla par jednopłciowych. Osoby ze społeczności LGBT będą mogły uzyskać zwrot pieniędzy za pierścionki zaręczynowe, gdy tylko… Polska zalegalizuje małżeństwa jednopłciowe.

Akcja jest krytykowana nie tylko przez prawicę i konserwatystów, ale również przez samych homoseksualistów, którzy nie widzą wielkich szans na legalizację takich małżeństw przez państwo polskie. Ich zdaniem firma wykorzystuje osoby homo oraz „miesiąc dumy”, by zarobić.

REKLAMA

Sprawę komentują także Wolnościowcy Artura Dziambora, którzy zauważają, że tego typu akcje mają miejsce, bo państwo rości sobie prawo do udzielania obywatelom małżeństw.

„Żyj i daj żyj innym! Małżeństwo powinno stać się ponownie instytucją prawa prywatnego — jego reglamentacja przez państwo jest zbędna, szkodliwa i rodzi coraz większe napięcia społeczne” – piszą na swoim profilu.

Żyj i daj żyj innym!

Małżeństwo powinno stać się ponownie instytucją prawa prywatnego — jego reglamentacja przez państwo jest zbędna, szkodliwa i rodzi coraz większe napięcia społeczne.#wolnośćosobista https://t.co/oxPmRpyrWE — Wolnościowcy (@Wolnosciowcy) June 13, 2023

Wolnościowcy oczywiście mają rację. Państwo nie powinno udzielać ślubów tak samo, jak nie powinno udzielać chrztów, regulować tego, czy ktoś może iść do pierwszej komunii, czy zorganizować bar micwę. To są wszystko rytuały, które powinny należeć do prywatnych ludzi i ewentualnie związków wyznaniowych, do których oni należą.

Natomiast kwestie takie jak dziedziczenie, możliwość odwiedzania się w szpitalu, czy współzarządzania majątkiem, powinny być regulowane zwykłymi umowami, które obywatele zawierają prywatnie między sobą. Państwo nigdy nie powinno wchodzi w role kapłanów lub członków rodziny.