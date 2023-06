Berlin chętnie płaci za II wojnę światową, ale nie wszystkim…

REKLAMA

O roszczeniach Polski w Berlinie nie chcą słyszeć. Jedyną nacją, której wypłacane są zadośćuczynienia niemal bez targów, są Żydzi. Teraz Niemcy przeznaczą dodatkowo 105 mln dolarów „na opiekę nad ocalałymi z Holokaustu”.

Taką dodatkową sumę wynegocjowano na spotkaniu przedstawicieli Claims Conference z niemieckim rządem. Berlin również zgodził się na utrzymanie funduszu pomocowego do 2027 r. Takie warunki uzyskał na Konferencji ds. Roszczeń, negocjator Stuart Eizenstat od rządu w Berlinie.

Niemiecki rząd zapowiedział, że przeznaczy prawie 900 milionów dolarów tylko w przyszłym roku na sfinansowanie usług opieki domowej dla ocalałych z Holokaustu, obiecując tu zwiększyć swoje zaangażowanie o ponad 100 milionów dolarów, aby zaspokoić potrzeby po roku wzmożonej inflacji.

Niemcy zgodziły się również na przedłużenie „stypendiów reparacyjnych” dla żydowskich uchodźców z byłego Związku Sowieckiego. Około 888 milionów dolarów, które Niemcy wydadzą na „opiekę domową” ocalonych w 2024 roku, stanowi wzrost o 13% w stosunku do zaplanowanych na ten rok 783 milionów dolarów.

W przyszłym roku Niemcy wpłacą także 175 milionów dolarów na rzecz samej Claims Conference, która rozdzieli je między około 128 000 beneficjentów niemieckiego funduszu wsparcia ofiar. Ten fundusz jest przeznaczony dla Żydów, którym udało się… uciec przed nazistowskimi Niemcami.

Dotacje o podobnej wartości będą nadal wypłacane corocznie żyjącym beneficjentom Funduszu Solidarności do końca 2027 r. Łączna kwota stypendiów wypłaconych przez Fundusz Solidarności do końca 2027 r. będzie uzależniona od liczby beneficjentów, z których najmłodsi mają obecnie ok. 80 lat. Claims Conference planuje rozdysponować około 500 milionów dolarów dotacji z Funduszu Solidarności do końca 2027 roku.

W sumie Claims Conference rozdzieli około 1,4 miliarda dolarów niemieckich reparacji tylko w 2024 roku, co stanowi wzrost o 7,7% w stosunku do 1,3 miliarda dolarów wypłaconych w tym roku. „Każde negocjacje to prawie ostatnia okazja, aby zapewnić, że ocaleni z Holokaustu otrzymają jakąś miarę sprawiedliwości” – powiedział Stuart Eizenstat, negocjator Konferencji ds. Roszczeń, ale i były zastępca sekretarza skarbu USA.

Nic dziwnego, że Izrael nigdy nie wesprze jakichkolwiek roszczeń wobec Niemiec innych krajów. Polska, Grecja, czy Włochy na takie uprzywilejowanie nie mają co liczyć.