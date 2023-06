REKLAMA

Co oni zrobili! Krzysztof Ratajski i Krzysztof Kciuk zagrali genialne spotkanie podczas World Cup of Darts. Polacy pokonali Litwinów 4-1 grając na średniej 118,10. To najlepszy wynik w historii PDC!

Od czwartku trwa World Cup of Darts, czyli nieoficjalne drużynowe mistrzostwa świata w darcie. W tym roku w nowym formacie. W pierwszej rundzie 36 reprezentacji rywalizuje w dwunastu trzyzespołowych grupach. Do drugiej rundy awansują wyłącznie zwycięzcy, a w niej dołączą cztery najwyżej rozstawione reprezentacje, czyli Anglia, Walia, Holandia i Szkocja. Zrezygnowano też z meczów singlowych, które były częścią tego formatu w ostatnich latach. Wszystkie spotkania będą składać się wyłącznie z rywalizacji deblowej.

Zaproszone kraje reprezentuje dwóch najlepszych zawodników z rankingu PDC. Z Polski to Krzysztof Ratajski (aktualnie 19. w rankingu PDC) oraz Krzysztof Kciuk (81.). Biało-czerwoni w pierwszym meczu grupowym zagrali bardzo nerwowo, zaprezentowali się przeciętnie i po horrorze pokonali Portugalię 4-3.

Litwa z Portugalią wygrała 4-1 i było jasne, że zwycięzca pojedynku Polska – Litwa wygra grupę i awansuje do drugiej rundy. Choć Polacy byli faworytem, to polscy kibice – mając w pamięci czwartkowy występ – mogli czuć pewien niepokój. Niepotrzebnie. Tym razem Ratajski i Kciuk zaprezentowali najlepszą swoją wersję, grali wprost genialnie.

Kontrolowali mecz od samego początku, dorzucając w każdym podejściu po minimum jedną potrójną, częściej dwie, wpadały też maksy, nie można było się przyczepić do skuteczności na podwójnych. Polacy kończyli legi 14., 13. i dwukrotnie 12. lotką (a jedyny przegrany leg to spudłowana 12. lotka na bullu), co zaowocowało średnią meczową 118,10.

Ratajski i Kciuk z rekordem PDC

To najlepszy wynik w historii PDC! Dotychczas rekordem legitymowali się legendarni darterzy z Holandii. Michael van Gerwen i Raymond van Barneveld, którzy w 2014 roku zagrali na średniej 117.88. Zresztą, trzy najlepsze wyniki w historii należały właśnie do tej pary. Aż do dzisiaj! Po dziewięciu latach zostali zdetronizowani. O występie Polaków będzie się zapewne wspominać przez długie lata i to nie tylko nad Wisłą.

W sobotę zostaną rozegrane mecze drugiej rundy, a pary wyłoni losowanie. Fazę ćwierćfinałową, półfinałową i wielki finał zaplanowano na niedzielę.

Highest pairs averages in PDC World Cup of Darts matches 118.10 – 🇵🇱 Krzysztof Ratajski and Krzysztof Kciuk (just now)

117.88 – 🇳🇱 Michael van Gerwen and Raymond van Barneveld (2014)

111.33 – 🇳🇱 van Gerwen and van Barneveld (2017)

109.33 – 🇳🇱 van Gerwen and van Barneveld (2017) — Weekly Dartscast (@WeeklyDartscast) June 16, 2023

POLAND SMASH THE RECORD! 🇵🇱😱 A jaw-dropping performance from Poland’s Krzysztof Ratajski and Krzysztof Kciuk sees them average 118.10, smashing the World Cup record! 📺 https://t.co/HgMD2ZD0g1#WorldCupofDarts | Group G pic.twitter.com/sffRNI003v — PDC Darts (@OfficialPDC) June 16, 2023