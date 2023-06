Gowin wkrótce poza Sejmem! Polityk zdecydował

REKLAMA

Jarosław Gowin nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach parlamentarnych – donosi Interia. Portal opublikował też treść oświadczenia byłego wicepremiera w tej sprawie.

Interia podkreśla, że Jarosław Gowin w oświadczeniu przypomina, iż przez 18 lat pracował w Sejmie i Senacie. „Przygodę z polskim parlamentem rozpoczął w 2005 roku, kiedy to został senatorem z ramienia Platformy Obywatelskiej. Dwa lata wyborcy uczynili go posłem tej samej partii. W 2011 roku został ministrem sprawiedliwości w drugim rządzie Donalda Tuska. W 2013 r. walczył o przywództwo w PO, a po przegranej odszedł z rządzącej wówczas formacji” – czytamy.

„Tego samego roku powołał do życia nową partię – Polskę Razem, która w 2015 roku zawiązała koalicję z PiS i Solidarną Polską, tworząc tzw. Zjednoczoną Prawicę. Po zwycięstwie wyborczym w tym samym roku Gowin został wicepremierem oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Beaty Szydło. Dwa lata później Polska Razem została przekształcona w Porozumienie” – dodaje Interia.

Portal podkreśla, że Gowin przez lata był lojalnym koalicjantem PiS do czasu wyborów prezydenckich w 2020 r. „Zdecydowany sprzeciw jego środowiska uniemożliwił wówczas przeprowadzenie tzw. wyborów kopertowych, za co sam Gowin zapłacił posadą. Do rządu wrócił jednak w październiku 2020 roku, zajmując gabinet ministra rozwoju, pracy i technologii. Funkcję tę piastował do sierpnia 2021 roku, kiedy po kolejnych nieporozumieniach z partią rządzącą został zdymisjonowany, a jego Porozumienie opuściło koalicję” – przypomina Interia.

„Od tego czasu Gowin był zdecydowanie mniej aktywny politycznie. W grudniu ubiegłego roku przekazał władzę w Porozumieniu Magdalenie Sroce. Wciąż pozostaje członkiem tej partii – dodaje.

Interia zamieściła też treść oświadczenia Gowina którego treść – jak podkreśliła – poznała jako pierwsza.

„Chcę poinformować, że nie będę kandydować w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Decyzję podjąłem wiele miesięcy temu” – przekazał Gowin w oświadczeniu.

Zwrócił uwagę, że przez osiemnaście lat pracował w Senacie i Sejmie RP. „Dziś chciałbym podziękować wszystkim Obywatelkom i Obywatelom, którzy oddawali na mnie głosy. Nie ma dla mnie ważniejszego i cenniejszego wyrazu zaufania. Wszystkim Polkom i Polakom dziękuję za rozmowy i spotkania, także za słowa krytyczne, których nigdy nie lekceważyłem” – podkreślił polityk.

Wskazał, że w ciągu tych osiemnastu lat pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. „Obowiązki rządowe traktowałem w kategoriach służby Ojczyźnie i najwyższego zaszczytu. Jako minister nadzorowałem wydatkowanie ponad 150 mld złotych. Zawsze dokładałem wszelkich starań, by środki te były spożytkowane należycie, zarówno pod względem uczciwości, jak i celowości ich wykorzystania. Jako minister nauki i szkolnictwa wyższego wdrożyłem reformę poprzedzoną największymi od 1989 roku konsultacjami społecznymi. Za tę pracę dziękuję wszystkim współpracownikom i urzędnikom, ekspertom i dziennikarzom, interesariuszom i przedstawicielom organizacji pozarządowych, w szczególności środowisku akademickiemu, a także działającym ponad podziałami politykom różnych partii” – napisał Gowin.

„Wyrazy wdzięczności, przyjaźni i szacunku kieruję na ręce Koleżanek i Kolegów z Porozumienia. Dziękuję za Wasze oddanie i lojalność. I to zarówno wtedy, gdy odnosiliśmy wyborcze sukcesy i tworzyliśmy rząd RP – jak i wtedy, gdy w poczuciu odpowiedzialności za Polskę zablokowaliśmy niedemokratyczne wybory kopertowe, sprzeciwiliśmy się zawetowaniu unijnego budżetu, wprowadzeniu podatku medialnego, lex TVN czy Polskiego Ładu. Dowiedliście, że w polityce jest miejsce na patriotyzm i honor, odwagę i wierność przekonaniom” – dodał były wicepremier.