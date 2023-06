Izraelskie czołgi pojawią się w Europie? To bardzo prawdopodobne

REKLAMA

Coraz bardziej prawdopodobna staje się sprzedaż izraelskich czołgów do Europy. Chodzi o najnowocześniejszy wóz bojowy stworzony przez Żydów – Merkavę.

Reuters, powołujący się na przedstawiciela izraelskiego w tamtejszym MON, pisze, że Izrael negocjuje sprzedaż Merkavy do dwóch państw.

Jest to o tyle niecodzienna sytuacja, że będzie to pierwszy przypadek, gdy to państwo będzie eksportować swoje wozy bojowe za granicę.

Dodatkowo z przecieków wiadomo, że jedno z państw, z którymi rozmawiają Izraelczycy, znajduje się w Europie.

Izrael ma teraz możliwość eksportowania swojego sprzętu wojskowe, m.in. nadwyżek sprzętowych, bo wykorzystuje okazję, w której państwa Zachodu przekazały dużą część swojej broni Ukrainie, która broni się przed rosyjską napaścią.

– Są dwa państwa, z którymi prowadzimy wstępne negocjacje [ws. sprzedaży izraelskich czołgów – przyp. red.]. Nie wolno mi ich wymieniać, ale jeden z nich znajduje się na kontynencie europejskim – poinformował Jair Kulas, przedstawiciel strony izraelskiej.

Izrael zaczął produkować czołgi Merkava w 1973 roku po odniesieniu sporych strat w wojnie przeciwko Syrii i Egiptowi.

Za granicę Izraelczycy zamierzają eksportować czołgi poprzedniej generacji. Nie wiadomo, o jakim państwie mówił Kulas, ale w ostatnim czasie Żydzi zaczęli sprzedawać swoje systemy artyleryjskie i rakietowe Holendrom na mocy umówy podpisanej z Królestwem Niderlandów.

Jednocześnie Izraelczycy cały czas odmawiają wspomożenia swoją bronią walczącej Ukrainy.