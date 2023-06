Jakub Błaszczykowski kończy reprezentacyjną karierę. Ostatni mecz, szpaler i łzy [VIDEO]

REKLAMA

Najpierw podziękowania i prezent od władz PZPN, później 16 minut na boisku w opasce kapitana, wreszcie szpaler piłkarzy reprezentacji Polski i Niemiec oraz owacja na stojąco zgotowana przez 50 tysięcy kibiców – Jakub Błaszczykowski zagrał po raz 109. i oficjalnie pożegnał się z drużyną narodową.

„Kadra dla małego Kuby była marzeniem, a później stała się rzeczywistością. I to wszystko teraz się kończy… Ale takie jest życie. Życzę wszystkim kolegom z reprezentacji i kibicom, żebyśmy coraz bardziej cieszyli się z tej drużyny, żeby było jak najwięcej sukcesów” – podkreślił 37-letni Błaszczykowski w czwartek na konferencji prasowej, która była pierwszym elementem pożegnania.

Zgodnie z zapowiedzią selekcjonera Fernando Santosa Błaszczykowski znalazł się w podstawowym składzie, założył opaskę kapitana, a cała polska drużyna wyszła na rozgrzewkę w białych koszulkach z jego podobizną i napisem „Kuba16”, nawiązującym do numeru, z jakim grał w kadrze. Podczas prezentacji składów po raz pierwszy kibice zgotowali mu owację, głośno skandując: „Kuba, Kuba, Kuba” i „dziękujemy, dziękujemy”.

Tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego prezes PZPN Cezary Kulesza i sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski wręczyli mu pamiątkowo oprawioną reprezentacyjną koszulkę z numerem 109, symbolizującą liczbę występów z orłem na piersi. W historii więcej meczów w kadrze zaliczył tylko Robert Lewandowski – 141.

Kuba Błaszczykowski- DZIĘKUJEMY ❤ LEGENDA 🇵🇱 👑 pic.twitter.com/oBsXgTlJk3 — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) June 16, 2023

To właśnie byłemu koledze z Borussii Dortmund w 16. minucie przekazał opaskę, gdy przy owacji na stojąco trybun i szpalerze utworzonym przez zawodników obu drużyn opuszczał boisko, a na stadionowych telebimach ukazał się napis: „Kuba, dziękujemy”.

Zastąpił go 15 lat młodszy Michał Skóraś, który występuje na tej samej pozycji, ale dopiero wchodzi do reprezentacji, co też miało symboliczne znaczenie.

Urodzony 14 grudnia 1985 roku w Truskolasach Błaszczykowski zadebiutował w zespole narodowym 28 marca 2006 w wygranym 2:1 towarzyskim spotkaniu z Arabią Saudyjską w Rijadzie. Z kolei poprzednie spotkanie w reprezentacji, której przez cztery lata (listopad 2010- grudzień 2014) był kapitanem, rozegrał 9 września 2019 z Austrią (0:0) w Warszawie, w eliminacjach mistrzostw Europy. Na początku września 2021 doznał kolejnej ciężkiej kontuzji kolana. Na boisko wrócił dopiero pod koniec marca tego roku.

To się w życiu liczy najbardziej – Rodzina. Kuba Błaszczykowski wprost z ramion kibiców wpadł w ramiona żony i dzieciaków… Piękna scena👨‍👩‍👧‍👦🇵🇱⚽️ pic.twitter.com/E0Ku39wRTq — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) June 16, 2023

Który moment w kadrze był dla niego w szczególny?

„Ciężko wybrać jeden. Jak wspomniałem, były dobre chwile, ale też takie, gdy czuliśmy rozczarowanie. Naprawdę trudno wskazać jeden szczególny moment” – przyznał.

Wracając wspomnieniami do swoich początków w drużynie narodowej powiedział: „Zawsze te pierwsze rzeczy zostają w pamięci. Pierwszy mecz z Arabią Saudyjską graliśmy w niezbyt mocnym składzie. A później był drugi, w eliminacjach Euro 2008 z Finlandią (1:3). Jeden z moich najsłabszych w kadrze narodowej, zostałem zmieniony w 45. minucie. Ale pamiętam słowa ówczesnego selekcjonera Leo Beenhakkera, że wciąż we mnie wierzy. To mi bardzo dużo dało”.

Wybór tego rywala – Niemiec – na oficjalne pożegnanie Błaszczykowskiego nie był przypadkowy. W karierze klubowej dynamiczny pomocnik najlepszy okres przeżył w Borussii Dortmund, w której występował w latach 2007-15. Zdobył m.in. dwukrotnie mistrzostwo Niemiec, a w 2013 wystąpił w finale Ligi Mistrzów, przegranym na Wembley 1:2 z Bayernem Monachium.

„Spędziłem wspaniałe lata w Borussii Dortmund. Zresztą nie tylko, bo grałem też w VfL Wolfsburg. Poznałem tam wspaniałych ludzi, z którymi osiągaliśmy sukcesy. Jak wspomniałem – najważniejsze, że właśnie żegnam się z reprezentacją, ale fakt, że akurat w meczu z Niemcami, to taka fajna puenta tego wszystkiego” – przyznał.

W 2019 zdobywca 21 goli w reprezentacji, uczestnik mistrzostw Europy 2012 i 2016 oraz mundialu 2018 po wielu latach gry za granicą wrócił do Polski i swojej Wisły Kraków, której został nie tylko zawodnikiem, ale również jednym z właścicieli. Na początku września 2021 doznał kolejnej ciężkiej kontuzji kolana. Na boisko wrócił dopiero pod koniec marca tego roku. Nie wiadomo, czy będzie kontynuował karierę na pierwszoligowych boiskach.

Do przerwy Polska prowadzi z Niemcami 1:0 po golu Jakuba Kiwiora.

Ostatnie chwile na murawie… Jakub Błaszczykowski. pic.twitter.com/fjRgYpAOld — Jakub Jędras (@jakub_jedras) June 16, 2023