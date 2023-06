Putin nakazał utworzenie instytutu do badań nad zachowaniami osób LGBT+

REKLAMA

Rosyjski minister zdrowia Michaił Muraszko poinformował, że prezydent Federacji, Władimir Putin, nakazał mu utworzenie instytutu, który będzie zajmowałem się badaniem zachowań osób LGBT+.

Niedawno rosyjscy parlamentarzyści przedstawili w Dumie Państwowej projekt ustawy, która zakazywałaby tzw. „zmiany płci”. Projekt poparli posłowie wszystkich pięciu frakcji, które znajdują się obecnie w rosyjskim parlamencie

REKLAMA

Czytaj więcej: Zakaz zmiany płci w Rosji. Putin: Spójrzcie, co Zachód robi ze swoimi narodami

Podczas parlamentarnej dyskusji nad zagadnieniem zmiany płci poseł Anatolij Wasserman zapytał ministra zdrowia, czy jego resort pracuje nad badaniami nad „psychiatrycznymi metodami dostosowania idei ról płciowych i seksualności ludzi do rzeczywistości”.

W odpowiedzi Muraszko przyznał, że „w imieniu prezydenta powstaje w Rosji dodatkowy instytut do badania nie tylko tych, ale także szeregu obszarów behawioralnych, w tym zachowań społecznych” osób LGBT+.

– Ten kierunek będzie również dalej objęty obowiązkowymi badaniami naukowymi – powiedział moskiewski minister zdrowia.

Jednocześnie rosyjski resort zdrowia ostrzega przed konsekwencjami, które może wywołać przyjęcie ustaw. Wśród nich wymienia się m.in. wzrost samobójstw wśród osób LGBT+.

– Jeżeli ustawa zostanie uchwalona, dojdzie do impasu, w którym osoby, których płeć jest oficjalnie uznana przez pracowników służby zdrowia za nieodpowiadającą płci wskazanej w paszporcie, nie będą mogły, biedni, dostosować swoich danych paszportowych do rzeczywistości, która wyrosła w ich głowach, a co może powodować problemy etyczne, medyczne, społeczne, a także doprowadzić do wzrostu samobójstw w kraju – relacjonował opinię ministerstwa wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Piotr Tołstoj.