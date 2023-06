Putin ustanowił nowy order i udekorował nim Tiereszkową

REKLAMA

Zapewne nie wszyscy dziś pamiętają, kim była Walentyna Tiereszkowa? To pierwsza kosmonautka, o której w PRL zespół „Filipinki” śpiewał nawet piosenkę „Walentina Twist”. Okazuje się, że mocno zapomniana kosmonautka jeszcze żyje.

Tiereszkowa jest pierwszą osobą, która otrzymała nowo ustanowiony przez Putina „Order Gagarina”. To z kolei… pierwszy kosmonauta, którego ulice i ronda można było spotkać niemal we wszystkich miastach Polski (we Francji są do dziś).



Putin przyznał Tiereszkowej 16 czerwca Order Gagarina za „wybitne osiągnięcia w eksploracji kosmosu, odwagę i poświęcenie wykazane podczas realizacji historycznego załogowego lotu w kosmos”, a także za „aktywną działalność społeczną i międzynarodową”.

Waletnina Władimirowna Tiereszkowa była już „Bohaterem Związku Sowieckiego”, a jest deputowaną do Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej i członkiem Komisji Spraw Międzynarodowych tejże Dumy.

Jako „pilot-kosmonauta ZSSR” poleciała na statku kosmicznym Wostok-6 16 czerwca 1963 r. Czas lotu wynosił dwa dni 22 godziny i 50 minut. Teraz przypadła 60 rocznica tego pobytu kobiety w kosmosie, którą Putin wykorzystał propagandowo nawiązując do najsłynniejszych osiągnięć Związku Sowieckiego. Order Gagarina ustanowiono w maju tego roku.

RIA Nowosti