W sporze dwóch rodzin o ziemię zginęło dziewięć osób. Wieś otoczyło wojsko [VIDEO]

We wsi Serceler w południowo wschodniej Turcji spór o ziemię pomiędzy dwiema rodzinami doprowadził w czwartek do walk, w wyniku których śmierć poniosło dziewięć osób – podała agencja Mezopotamia. Wieś, w której doszło do starć, otoczyło tureckie wojsko.

Spór dotyczy 20-hektarowego pola pszenicy; do walk doszło, gdy konflikt był rozpatrywany przez sąd.

„Dwóch rannych trafiło do szpitala, trwa akcja poszukiwawcza samochodu, którego kierowca brał udział w walkach. Skonfiskowano już użytą broń, bezpieczeństwa pilnują jednostki lądowe i powietrzne” – poinformowało biuro gubernatora prowincji Diyarbakir.

Po rozpoczęciu walk na polu pszenicy wybuchł pożar, do którego ugaszenia wezwano jednostki naziemne i powietrzne. „Ogień ledwie udało się powstrzymać, nie rozprzestrzenił się na inne pola czy domy” – podała telewizja NTV.

Serceler okrążyło tureckie wojsko, miejsce incydentu badają prokuratorzy – poinformowała agencja BIA.

