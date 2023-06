Biden jak „ruska onuca”? ZASKAKUJĄCE słowa o wstąpieniu Ukrainy do NATO

REKLAMA

Joe Biden zapytany, czy złagodziłby bariery dla przystąpienia Ukrainy do NATO, powiedział stanowczo „nie” – napisał w sobotę portal CNN.

– Nie. Dlatego, że muszą spełniać te same standardy (co inni członkowie). Nie zamierzam więc tego ułatwiać – powiedział Biden dziennikarzom w sobotę przed wyjazdem do Filadelfii na pierwsze oficjalne spotkanie w ramach kampanii prezydenckiej.

REKLAMA

– Myślę, że zrobili wszystko, aby zademonstrować zdolność do koordynacji wojskowej, ale jest wiele innych zagadnień. Czy ich system jest bezpieczny? Czy nie jest skorumpowany? Czy spełnia wszystkie standardy, które obowiązują inne kraje w NATO? Myślę, że tak. Ale to nie jest automatyczne – dodał amerykański prezydent.

W lipcu w Wilnie odbędzie się szczyt NATO, na którym jednym z kluczowych tematów będzie przyjęcie Ukrainy do Sojuszu. Wiadomo, że nie może to nastąpić w momencie, gdy Ukraina jest w stanie wojny – wiedzą o tym wszystkie zainteresowane strony. Zrozumienie tego zakomunikował na początku tygodnia prezydent Wołodymyr Zełenski – przypomniało CNN.