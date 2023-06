Cejrowski OSTRO: „Bill Gates to jest potwór” [VIDEO]

REKLAMA

W programie „Studio Dziki Zachód” Wojciech Cejrowski wspomniał o hodowli zmodyfikowanych genetycznie komarów, za którą stoi Bill Gates. „Fabryka komarów” znajduje się w Medellin w Kolumbii.

W ocenie Cejrowskiego „Bill Gates to jest potwór”. – To był filmik zrobiony przez ludzi Billa Gatesa, propagandowy. Jak na to patrzyłem dwie minutki i dwadzieścia sekund, pracownik Gatesa chwali się, że otworzyli w Medellin fabrykę komarów – mówił.

Jak dodał, „pokazywał jajeczka, jak hodują, pokazywał małe bejbiki komary, że tu samiczki a tu samczyki, pokazywał całe to laboratorium człowiek Gatesa”.

– 30 mln genetycznie zmodyfikowanych komarów wysyłają co tydzień do 11 krajów świata, bo Bill Gates wie, jak poprawić naturę i oczywiście możemy mu zaufać, że się nie pomyli, jak kolejny geniusz ze wszystkich filmów – ironizował Cejrowski.

– Oficjalne wyjaśnienie w tym filmie jest takie: modyfikujemy komary tak, żeby nie przenosiły chorób – malaria, denga itd. – zaznaczył.

– Bill Gates dla naszego dobra robi też przy okazji sztuczne mięso – komórki rakowe mamy jeść, zastrzyki genetyczne, skupuje ziemię rolniczą, żeby uprawiać warzywa, które będą zawierały szczepienia mRNA na swojej skórce, czyli te co tam Pfizer Covid wymyślił – stwierdził Cejrowski.

– Kawałeczki kodu DNA, które ci się wkleją w każdej twojej komórce. Jak ktoś nie chce przyjmować strzykawki, to warzywka od Billa Gatesa będą załatwiały sprawę. (…) To nie jest teoria spiskowa, tylko Bill Gates nam to opowiada sam o sobie – zastrzegł.

– Prywatnie Bill Gates uważa i powtarza to wielokrotnie, codziennie to powtarza gdzieś, że Ziemia jest przeludniona i należy zredukować populację. Przyznaje to publicznie, że to jest jego motywacja do działania. I teraz facet, który chce zrobić przeludnioną Ziemię, zredukować populację, wypuszcza 30 mln genetycznie zmodyfikowanych komarów – do 11 krajów świata w tej chwili – zwrócił uwagę Cejrowski.

– Te komary krzyżują się z innymi komarami, mRNA się przenosi z komara na komara i nie będzie przenosił taki komar, który kąsa człowieka i krew pobiera (…) będzie teraz przenosił mRNA a nie malarię – skwitował.