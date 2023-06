Chcemy komisji ds. badania wpływów rosyjskich? Jest odpowiedź [SONDAŻ]

REKLAMA

27,2 proc. badanych uważa, że komisja ds. badania wpływów rosyjskich jest potrzebna. W ocenie 27,4 proc. jest ona potrzebna, ale nie powinna powstać przed wyborami, a 33,2 proc. ankietowanych uważa, że ta komisja nie jest potrzebna – wynika z sondażu SW Research przeprowadzonego dla rp.pl.

Na pytanie zadane w sondażu: Czy Pani/Pana zdaniem potrzebna jest specjalna komisja do spraw badania wpływów rosyjskich w polskiej polityce – 27,2 proc. badanych odparło, że „tak”, 27,4 proc, że „tak, ale nie powinna powstawać przed wyborami”, a 33,2 proc. uważa, że taka komisja nie jest potrzebna. 12,2 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.

W piątek Sejm przyjął zgłoszoną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski. 31 maja weszła w życie – powstała z inicjatywy PiS – ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast 2 czerwca Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy.

Zgodnie z prezydencką propozycją w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; ponadto odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

*Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW w dniach 13-14 czerwca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.