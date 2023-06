Kierowco, uważaj! Rosną kary za brak tego dokumentu

REKLAMA

Opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu wzrośnie od lipca 2023 roku. Jeśli zapomnisz w odpowiednim momencie przedłużyć, państwo złupi Cię nawet na ponad siedem tysięcy złotych.

OC to skrót od odpowiedzialności cywilnej. Jest to rodzaj ubezpieczenia, który chroni kierowcę przed kosztami związanymi z wyrządzeniem szkody innym osobom lub ich mieniu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego. OC pokrywa m.in. naprawę uszkodzonego pojazdu, leczenie poszkodowanych, renty czy odszkodowania.

OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada na właścicieli pojazdów obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC na okres co najmniej 12 miesięcy i przedłużania jej przed upływem terminu ważności. Jeśli tego nie zrobisz, narażasz się na wysokie kary finansowe.

Wysokość kary za brak OC jest każdego roku waloryzowana w stosunku do płacy minimalnej. Od lipca 2023 roku pensja minimalna wzrośnie do 3600 złotych brutto. Oznacza to także dla właścicieli samochodów podwyżkę kar za brak OC. Ile będą wynosić mandaty?

Kary za brak OC samochodu osobowego:

1140 zł przy braku ubezpieczenia nie dłuższym niż 3 dni,

3600 zł przy braku ubezpieczenia od 4 do 14 dni,

7200 zł przy braku ubezpieczenia dłuższym niż 14 dni.

Kary za brak OC ciężarówki, autobusu, ciągnika samochodowego:

2160 zł przy braku ubezpieczenia nie dłuższym niż 3 dni,

5400 zł przy braku ubezpieczenia od 4 do 14 dni,

10800 zł przy braku ubezpieczenia dłuższym niż 14 dni.

Kary za brak OC motocyklu, motoroweru:

240 zł przy braku ubezpieczenia nie dłuższym niż 3 dni,

600 zł przy braku ubezpieczenia od 4 do 14 dni,

1200 zł przy braku ubezpieczenia dłuższym niż 14 dni.