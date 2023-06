Amerykańskiemu raperowi grozi kara śmierci [VIDEO]

REKLAMA

Amerykański raper YNW Melly jest oskarżony o podwójne morderstwo i grozi mu nawet kara śmierci. Muzyk był członkiem gangu Bloodsów.

YNW Melly to raper z młodego pokolenia. Urodzony w 1999 roku muzyk najbardziej znany jest z hitu o tytule „Murder on My Mind”.

Matka Melly’ego urodziła go, gdy miała zaledwie 14 lat i od tej pory sama się nim zajmowała.

Młodym Afroamerykaninem bardzo szybko zainteresował się gang Bloodsów, który prowadzi werbunek wśród młodej murzyńskiej społeczności w ubogich dzielnicach.

Muzyk miał szanse na dużą karierę. Zdążył nagrać piosenki z takimi artystami jak m.in. Kanye West. Teraz jednak nie ma już raczej szans nie tylko na rozwinięcie skrzydeł jako muzyk, ale nawet na wyjście na wolność.

W 2019 roku oskarżono go o podwójne morderstwo. Melly miał zamordować swoich dwóch przyjaciół z zespołu YNW („Young Niggers World, czyli po polsku „Świat Młodych Czarnuchów”).

Raper miał zastrzelić swoich kompanów z kolektywu podczas jazdy samochodem, a potem starać się upozorować, że zginęli podczas strzelaniny. Pomagać miał mu inny raper z tego zespołu – YNW Cortlen Henry.

Ponadto muzyk oskarżony jest o inne morderstwo – w 2017 roku miał zamordować zastępcę szeryfa w Gifford.

Za zarzucane czyny muzykowi grozi dożywocie lub kara śmierci. Raper nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Młody artysta ma już historię w kryminale, którą zaczął pisać w zasadzie od najmłodszych lat. Będąc jeszcze nastolatkiem m.in. strzelał do uczniów swojej szkoły oraz brał udział w napadzie.