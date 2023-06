Jest postęp ukraińskiej ofensywy? Armia ukraińska prawdopodobnie zdobyła Piatichatki

REKLAMA

Siły Zbrojne Ukrainy prawdopodobnie przejęły kontrolę nad Piatichatkami w obwodzie zaporoskim. Może to ułatwić dalszą kontrofensywę, twierdzi portal Ukrainska Prawda. Portal powołuje się nie tylko na własne dane, lecz również na komunikaty płynące ze sztabu wroga.

Gubernator okupowanej części obwodu zaporoskiego również poinformował, że Piatichatki są pod kontrolą sił ukraińskich. Na swoim kanale w Telegramie twierdzi on, że „huraganowe” natarcia sił ukraińskich przyniosły efekt w postaci zdobycia miejscowości.



Stwierdził on również, że rezerwy Sił Zbrojnych Ukrainy – duża liczba piechoty i kilka jednostek pojazdów opancerzonych – przesunęły się do Piatichatek. Lojalny wobec Moskwy gubernator wyraził też obawę, że zdobycie Piatichatek może otworzyć ukraińskiemu wojsku drogę do zdobycia Żerebianki i Wasyliwki – napisała Ukrainska Prawda.

Tymczasem agencja rosyjska RIA cytuje swoje ministerstwo obrony, które twierdzi, że „rosyjskie wojsko odparło ataki Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie zaporoskim”. Miało chodzić o „ataki trzech batalionowych grup taktycznych Sił Zbrojnych Ukrainy”.

Komunikat twierdzi, że „dzięki kompetentnym i zdecydowanym działaniom jednostek grupy sił Wostok, nalotom i ostrzałowi artyleryjskiemu wszystkie ataki wroga zostały odparte”, a „Siły Zbrojne Ukrainy bezskutecznie próbowały nacierać w kilku falach w pobliżu wsi Nowopokrowka, Nowodaniłowka i Małąja Tokmachka, wzmocnione czołgami i bojowymi pojazdami opancerzonymi, działając pod osłoną zasłon dymnych”.

Rosjanie twierdzą także, że „ponad 200 ukraińskich żołnierzy, 33 czołgi, 30 bojowych wozów piechoty i 35 bojowych wozów opancerzonych zostało zniszczonych w trakcie działań wojennych w kierunku Zaporoża, w ciągu jednego dnia”.

Jest też o tym, że „Kijów rzucił do walki brygady wyszkolone przez specjalistów NATO i uzbrojone w zachodni sprzęt”. Głównym kierunkiem operacji ma być Morze Azowskie.