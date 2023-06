„Mutanty” w rosyjskiej armii. Moskwa wysyła je na Ukrainę [FOTO]

REKLAMA

Armia Federacji Rosyjskiej stara się wypełniać luki w uzbrojeniu. Skutkuje to tym, że na froncie zaczyna pojawiać się coraz więcej „mutantów”, czyli maszyn tworzonych na bieżąco, by sprostać wymaganiom pola bitwy.

Z braku odpowiedniego sprzętu, który byłby dopasowany do warunków wojna na Ukrainie, Rosjanie seryjnie przerabiają swoje pojazdy opancerzone.

W ten sposób Moskwa wypełnia też braki w uzbrojeniu. Gdy rosyjskim żołnierzom zabrakło amunicji kal. 30 mm dla automatycznego działka 2A42, standardowo znajdującego się w wieżyczkach transporterów BMP-2 i -3, a także działek 2A72 kołowych BTR-80A, wówczas na transporterach opancerzonych okrętowych zamontowano systemy artyleryjskie 2M-3M z armatami 25 mm.

Russian troops are receiving "new" MT-LB with a 25-mm naval gun complex 2M-3 mounted on top of it. The development of this gun dates back to 1945. pic.twitter.com/gotJBTOQrh

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2023