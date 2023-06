Wiec Tuska w Poznaniu. Zaatakowano działaczy Konfederacji. „Nie uciszycie nas!” [VIDEO]

REKLAMA

W piątek późnym popołudniem rozpoczął się w Poznaniu wiec lidera PO Donalda Tuska. Spotkanie odbyło się na poznańskim placu Wolności, czyli w miejscu symbolicznym dla mieszkańców, gdzie w ostatnich latach odbywały się najliczniejsze demonstracje m.in. czarne marsze. Doszło do ataku na działaczy Konfederacji.

Wiec rozpoczął się w piątek późnym popołudniem. Na placu Wolności Donalda Tuska przywitał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który podziękował mu także za obecność w stolicy Wielkopolski. Lider PO do zebranych przemawia ze sceny, którą zlokalizowano na środku placu. Na metalowych płotach, zabezpieczających remontowany obecnie w Poznaniu teren wokół placu – zawieszono biało-czerwone plandeki.

REKLAMA

Zebrani mieli ze sobą flagi narodowe, UE i flagi sześciobarwne flagi symbolizujące ruch LGBTRTV+. Trzymali w rękach także transparenty z napisami m.in.: „Jeszcze będzie normalnie”, „Mamy dość”, „Żądamy wymiany «dobrej zmiany»”. Wśród transparentów znalazł się także plakat z napisem: „Boże zabrałeś nie tego Kaczyńskiego”; z wizerunkiem terrorysty Theodore’a „Teda” Kaczynskiego, znanego jako „Unabomber”. Mężczyzna zmarł w środę w więzieniu federalnym w Północnej Karolinie; przyznał się do spowodowania 16 eksplozji, w których zginęły trzy osoby, a 23 zostały ranne w latach 1978-1995.

Donald Tusk podkreślał, że ludzie widzą jak wielką sprawą jest marzenie o dziecku i możliwość realizacji tego marzenia, także poprzez procedurę in vitro. Mówił, że nikt tak bardzo nie zasługuje na opiekę i czułość nie tylko bliskich, ale także instytucji państwowych każdego szczebla jak matka, kobieta „zagrożona w zdrowiu czy w życiu” oraz jej dziecko.

– Ostatnio powtarzamy z wielkim żalem w sercu te imiona, imiona-symbole. Dokładnie dwa lata i dwa dni minęły od tragicznej śmierci Anny w szpitalu w Świdnicy, i później, po kilku miesiącach – Izabela, później minęły trzy miesiące czy cztery – Justyna, później Agnieszka, później Marta, kilkanaście dni temu – Dorota z Nowego Targu. Mówię o tym, bo nie ma nic bardziej bolesnego niż świadomość, że w tak trudnym, w tak pełnym napięcia i nadziei momencie w życiu Polki widzą państwo brutalne, bezduszne, które koncentruje całą swoją moc, żeby zastraszyć lekarzy, żeby zastraszyć kobiety, żeby zastraszyć rodziny – grzmiał Tusk.

Jak podkreślał, „dziś my wszyscy mamy prawo oczekiwać od naszych lekarzy, by wykazali się odwagą cywilną”. – Chcemy żyć w kraju, gdzie nie trzeba być herosem, gdzie nie trzeba ryzykować więzieniem – do 8 lat więzienia – by ratować życie kobiety w szpitalu. Tak naprawdę to jak w jakimś ponurym serialu, ponurym filmie, czymś zupełnie nierealnym – dzisiaj ta władza to są seryjni zabójcy kobiet. To oni odpowiadają za śmierć tych kobiet, to na nich, na ich głowy, panie Kaczyński, na pańską głowę spadają te tragedie, te śmierci, ta żałoba – twierdził.

– Spójrzcie uczciwie, jak oni okradają także was, bo oni własną ojczyznę, a więc okradają także własnych wyborców. Spójrzcie na nich, później spójrzcie w lustro i powiedzcie, czy naprawdę chcecie głosować na tych, którzy okradają nas każdego dnia, z pieniędzy, z nadziei i ze szczęścia, z bezpieczeństwa. Głosujesz na partię Kaczyńskiego, to znaczy, że albo pozwalasz im kraść, albo chcesz kraść razem z nimi. Nie wierzę w to, żeby w Polsce było tylu chętnych do tych łatwych i nieczystych pieniędzy – stwierdził lider PO.

Sierż. sztab. Łukasz Kędziora z biura prasowego wielkopolskiej policji powiedział PAP, że „według naszych szacunków, w wiecu na placu Wolności wzięło udział ok. 8 tys. osób”.

Do piątkowego wiecu Donalda Tuska w Poznaniu odniosła się także Konfederacja, której działacze zostali zaatakowani przez uczestników manifestacji.

„Podczas wczorajszego wiecu Donalda Tuska w Poznaniu uczestnicy tego wydarzenia zaatakowali działaczy #Konfederacji‼️‼️

@donaldtusk powiedział wczoraj, że «Można z pomysłem i dobrą energią przeciwstawić się złu i brutalnym zagrywkom», tymczasem chwilę później jego zwolennicy zaatakowali działaczy #Konfederacji za pokazanie prawdy!

Nie uciszycie nas! Dalej będziemy uświadamiać ludzi i wytykać hipokryzję całej bandy czworga!” – czytamy.

Jak widać na załączonym nagraniu, działacze Konfederacji mieli ze sobą transparenty: „Skłócili WSZYSTKICH, wstydzilibyście się wspierać CWANIAKÓW” – a do tego dołączone były zdjęcia Donalda Tuska z Mateuszem Morawieckim i z Jarosławem Kaczyńskim – oraz „PiS + PO = DROŻYZNA”.

Konfederaci byli szarpani, a także usłyszeli, że mają „wyp*******ć”. Zniszczono im także transparenty.

Podczas wczorajszego wiecu Donalda Tuska w Poznaniu uczestnicy tego wydarzenia zaatakowali działaczy #Konfederacji‼️‼️@donaldtusk powiedział wczoraj, że „Można z pomysłem i dobrą energią przeciwstawić się złu i brutalnym zagrywkom”, tymczasem chwilę później jego zwolennicy… pic.twitter.com/e13Mh0Mdg8 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) June 17, 2023