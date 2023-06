Prezydent podpisał ustawę. Dokumenty zawarte w aplikacji zrównane z dokumentami tradycyjnymi

REKLAMA

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o aplikacji mObywatel – poinformowała jego kancelaria. Ustawa zrównuje dokumenty zawarte w aplikacji z dokumentami tradycyjnymi.

Kancelaria w poniedziałek poinformowała, że prezydent podpisał ustawę 14 czerwca.

Przygotowaną przez resort cyfryzacji i przedłożoną przez rząd ustawę o aplikacji mObywatel posłowie uchwalili 9 marca. Później Senat zaproponował do niej szereg poprawek, które Sejm rozpatrzył 26 maja. Posłowie przyjęli wówczas legislacyjne i redakcyjne propozycje Senatu, a także m.in. przepisy, zgodnie z którymi w mObywatelu dostępne będą legitymacje poselskie i senatorskie oraz karty rowerowe.

Kancelaria prezydenta podała w informacji o podpisaniu ustawy, że jej celem jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz warunków jej udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji.

Regulacje zawarte w ustawie o aplikacji mobilnej mObywatel zastąpią dotychczasowe przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie których obecnie funkcjonuje ta aplikacja – wskazała KPRP.

„Korzystanie z aplikacji mObywatel, analogicznie jak to ma miejsce obecnie, będzie dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik aplikacji będzie mógł zrezygnować z jej korzystania poprzez jej odinstalowanie lub unieważnienie certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel” – zaznaczono w materiale.

Ustawa ma też doprecyzować warunki wykorzystywania i uznawania w kraju dokumentów elektronicznych, obsługiwanych przez aplikację – która ma służyć jako mobilny dokument tożsamości.

Podstawowym obsługiwanym przy użyciu aplikacji będzie „dokument mObywatel” – wydawany automatycznie na pięć lat jej użytkownikowi i zawierający dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL. Na jego podstawie będzie można stwierdzić tożsamość osoby.

Zapisy ustawy mają upowszechnić korzystanie z mLegitymacji przez uczniów i studentów. Ustawa stwarza też możliwość, by np. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi wydanymi dla obywateli.

Jednym z celów ustawy jest też umożliwienie dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne. Przepisy podpisane przez prezydenta mają też ułatwić poświadczanie prawa osób niepełnosprawnych do ulg i zniżek poprzez mobilną legitymację osoby niepełnosprawnej.

Przewidują też udostępnienie mobilnej legitymacji służbowej nauczyciela, mobilnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodów medycznych, czy prawa jazdy.

Ustawa wprowadza zmiany w ponad 30 ustawach i wejdzie w życie co do zasady po 14 dniach od ogłoszenia. Mimo to znaczna część przepisów wejdzie w życie „w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych” – wskazała KPRP w poniedziałkowej informacji.

Obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji mObywatel przez banki wejdzie w życie 1 września 2023 r. Elektronicznych dokumentów nie będzie można użyć przy przekraczaniu granicy i wyrabianiu nowego dowodu osobistego.

W przyszłości aplikacja mObywatel będzie m.in. wysyłała powiadomienia o otrzymaniu zwrotu podatku, dofinansowaniu z gminy, czy decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Poinformuje także o zbliżającym się terminie ważności dokumentów, takich jak dowód osobisty i paszport.

Aplikacja mObywatel ma być zintegrowana z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rejestrem Komorników i Notariuszy.

Na początku maja zanotowano 10 mln pobrań aplikacji mObywatel. Jak informował sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński wraz z ustawą w życie wejdzie nowa wersja aplikacji – mObywatel 2.0. Stanie się to na przełomie czerwca i lipca. Aplikacja zyska nowe funkcje, a także nowy i bardziej przyjazny wygląd – zapowiedział.

