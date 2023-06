Gdyby to był syn Donalda Trumpa, to media wyłyby non stop. Ale to syn Joe Bidena

REKLAMA

Niesławny Hunter Biden, syn prezydenta USA Joe Bidena, który w czasie kampanii wyborczej ojca był „bohaterem” doniesień o korupcji związanych z Ukrainą, przyznał się teraz do winy w dwóch sprawach federalnych, które go dotyczą, co prokurator prowadzący sprawę ogłosił we wtorek 20 czerwca.

Biden junior przyznał się do udziału w federalnym oszustwie podatkowym. 53-letni Hunter ma natomiast zawrzeć ugodę z prokuraturą w przypadku drugiego przestępstwa dotyczącego naruszenia przepisów dotyczących broni palnej. Był oskarżony o nabycie broni palnej w 2018 roku, kiedy był uzależniony od narkotyków.

REKLAMA

„Prezydent i Pierwsza Dama kochają i wspierają swojego syna, który kontynuuje odbudowę swojego życia. Nie będziemy mieć więcej komentarzy” – zareagował we wtorek Biały Dom.

Były prezydent Donald Trump skomentował to dość ostro. Jego zdaniem nad prezydenckim synem rozciągnięto parasol ochronny i sprawa skończy się na grzywnie. Trump stwierdził, że powiedział, że Hunter Biden dostał tylko „grzywny” i stwierdził, że amerykański system sprawiedliwości jest po prostu „zepsuty”. Nic dziwnego, bo ten sam wymiar sprawiedliwości multiplikuje oskarżenia wobec byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Joe Biden wybrnął z problemów z synem, który był alkoholikiem i narkomanem, a dodatkowo był oskarżany o robienie wątpliwych interesów na Ukrainie i w Chinach, podczas gdy jego ojciec był wiceprezydentem USA. Twierdził, że jest „dumny z syna”, który wybrnął z nałogu. Jeszcze w maju mówił – „mój syn nie zrobił nic złego” w wywiadzie dla MSNBC i dodał, że „mu ufa”. Trudno mieć wątpliwości, że federalna prokuratura stosowała tu taryfę ulgową.

President Trump called it FBI raids for J6 peaceful protestors & months of pre-trial detention FBI raids for pro-life protestors School board moms called “domestic terrorists” FBI raids & indictments for Trump But Hunter Biden? He gets a hush hush plea deal & no jail time pic.twitter.com/ldJ6x6RbZB — DC_Draino (@DC_Draino) June 20, 2023

Źródło: AFP