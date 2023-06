Kaczyński wymiótł wszystkich wicepremierów. Będzie jedynym

REKLAMA

Jarosław Kaczyński będzie jedynym wicepremierem w rządzie; pozostali wicepremierzy złożyli rezygnacje z funkcji wicepremierów i pozostaną ministrami – powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, w środę o godz. 12 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów.

REKLAMA

Müller potwierdził w TVP Info powrót do rządu prezesa PiS. „Pozostali wicepremierzy złożyli rezygnacje, ale pozostają ministrami resortowymi, czy jak w przypadku ministra Kowalczyka – szefem komitetu ekonomicznego” – poinformował.

„Funkcjonujemy w systemie parlamentarno-gabinetowym. To, żeby rząd dobrze funkcjonował jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest silne poparcie większości parlamentarnej, a liderem tej większości parlamentarnej jest prezes naszego obozu politycznego, czyli Jarosław Kaczyński i to, że wchodzi on do rządu, to jest wzmocnienie polityczne” – powiedział rzecznik.

„Nie ukrywam, że gdy rok temu pan premier rezygnował ze swojej funkcji, to przekonywaliśmy go do tego, żeby tego nie robił, ale cieszę się, że dzisiaj wraca do rządu. To ważne wzmocnienie przed wyborami i jasny sygnał, że walczymy o zwycięstwo w kolejnej kampanii wyborczej” – podkreślił.

Przypomniał, że w 2014 roku lider PO Donald Tusk odchodził z rządu, bo – jak ocenił – „bał się przegranej”. „My walczymy do końca. Dzisiejsza zmiana w rządzie to też sygnał, że te wybory są istotne i walczymy o to, aby je wygrać” – dodał.

To powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 roku zrezygnował z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Jarosław Kaczyński kierował od października 2020 r.

Z funkcji wicepremierów rezygnację złożyli szef MON Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, którzy zachowają teki ministrów.