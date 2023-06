Małżeństwo, które porzuciło dzieci i uciekło, odnalazło się w Czechach

REKLAMA

Odnalazło się małżeństwo z Warszawy, które w maju uciekło od swoich dzieci, zostawiając im tylko list pożegnalny. 44-letnia Aneta i jej 49-letniego mąż Adam przebywali w czeskiej Pradze.

W nocy z 20 na 21 maja małżonkowie wyszli ze swojego mieszkania na warszawskim Mokotowie, zostawiając dzieciom list pożegnalny i mając zamiar uciec.



„Chłopcy, jesteście dzielni. Poradzicie sobie w życiu. Jesteśmy z was dumni” – napisali rodzice swoim dzieciom.

Policję zawiadomiła zmartwiona rodzina, która zajęła się dziećmi. Od tego czasu polskie służby szukały małżeństwa, ale para zmyślnie zmylała tropy i wyprowadzała funkcjonariuszy w pole.

Małżonkowie przez jakiś czas przebywali w schronisku Murowaniec na Hali Gąsienicowej, ale opuścili je przed przybyciem policji. Potem byli widziani na Słowacji.

W środę rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak sprawa poszukiwań zaginionych Adama i Anety została powierzona policjantom wydziału poszukiwań i identyfikacji osób Komendy Stołecznej Policji.

– Wydział ten na co dzień zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniami najpoważniejszych sprawców przestępstw, warto jednak dodać, że do nich należy także koordynacja nad osobami zaginionymi z garnizonu stołecznego – powiedział.

– W sobotę wspólnie z policjantami wydziału poszukiwań i identyfikacji osób z Komendy Głównej Policji udali się do czeskiej Pragi – mówił funkcjonariusz.

To właśnie w Czechach odnaleziono parę. – Czynności z małżeństwem wykonali we wtorek policjanci z Czech – poinformował Marczak. – Nasi policjanci rozmawiali z małżeństwem. Stosowana dokumentacja zostanie przekazana do prokuratury oraz sądu. Po analizie będą podejmowane dalsze czynności – wyjaśnił.

– Dla nas w tej chwili priorytetem jest dobro małoletnich. Dlatego to jest nasz jedyny komentarz do sprawy – dodał.