Raków Częstochowa ma duże szanse przejść pierwszą rundę Ligi Mistrzów

Rywalem Mistrza Polski w I rundzie piłkarskiej LM będzie estońska Flora Tallinn. Losowanie par odbyło się we wtorek 20 czerwca, tradycyjnie w szwajcarskim Nyonie. Pierwszy mecz odbędzie się w Polsce 11 lipca o godz. 18, a rewanż tydzień później w Estonii.

UEFA przed losowaniem 1. rundy kwalifikacyjnej, w której weźmie udział 30 zespołów, dokonała podziału rozstawionych i nierozstawionych na koszyki. Raków Częstochowa, który w najbliższej edycji tych rozgrywek po raz pierwszy będzie reprezentował Polskę, znalazł się w tej drugiej grupie.

Mistrz Polski mógł trafić na jedną z pięciu drużyn rozstawionych, gdzie oprócz Flory, były Karabach Agdam (Azerbejdżan), SK Slovan Bratysława (Słowacja), HJK (Finlandia) i NK Olimpija (Słowenia). Między pierwszy meczem a rewanżem Raków zagra jeszcze u siebie o Superpuchar Polski z Legią Warszawa (mecz zaplanowano na 15 lipca, na godz. 20.10).

Flora dwa lata temu w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów nie sprostała stołecznej Legii, która przy Łazienkowskiej wygrała 2:1, a w rewanżu zwyciężyła 1:0. Mistrzowie Estonii rozgrywają swoje domowe mecze na A. Le Coq Arena, stadionie, który został otworzony w 2001 roku. Trybuny obiektu mieszczą nieco ponad 14 tysięcy widzów. Swoje spotkania rozgrywa tam także drużyna narodowa.

Flora jest aktualnie liderem ligi estońskiej, która rozgrywana jest systemem wiosna – jesień. Po 17 kolejkach drużyna prowadzona przez Jurgena Henna ma 41 punktów, dwa więcej od lokalnego rywala – Levadii. 27-osobowa kadra zespołu składa się wyłącznie z piłkarzy estońskich.

Klub z Tallina jest 14-krotnym mistrzem kraju, ośmiokrotnie sięgał po Puchar Estonii i 11 razy triumfował w krajowym Superpucharze. W liczonej od 1990 roku historii drużyna nigdy nie zakończyła ligowych rozgrywek poniżej czwartego miejsca. Od 1992 roku poza Florą tylko JK Narva Trans gra nieprzerwanie w najwyższej klasie.

Raków ma szansę, ale łatwo nie będzie. Flora przeszła już do historii krajowego futbolu jako pierwszy estoński klub, który awansował nawet do fazy grupowej rozgrywek UEFA. W sezonie 2021/22 zakwalifikował się do nowo utworzonej Ligi Konferencji.

Polski zespół po raz ostatni zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17. Wówczas była to Legia Warszawa. Teraz taką samą szansę będzie miał Raków, ale będzie musiał przejść cztery rundy kwalifikacje, więc zespół z Estonii to dopiero pierwszy szczebel tej drabinki.

Flora Tallinn rywalem Rakowa w I rundzie el. Ligi Mistrzów! Będziemy gospodarzem pierwszego meczu. Rewanż zagramy w stolicy Estonii.