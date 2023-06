Inwestycja Orlenu. Miasteczko kontenerowe dla imigrantów i zwiększony oddział policyjnej prewencji

REKLAMA

W miasteczku dla zagranicznych pracowników zatrudnionych przy budowie kompleksu Olefiny III w PKN Orlen w Płocku (Mazowieckie) stale obecni będą policjanci dbający o bezpieczeństwo obcokrajowców i okolicznych mieszkańców – zapewnił komendant mazowieckiej policji nadinsp. Waldemar Wołowiec.

W środę odbyła się prezentacja pomieszczeń przeznaczonych dla policjantów, które w miasteczku pracowniczym w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy kompleksu Olefiny III, będącego inwestycją PKN Orlen, udostępnił wykonawca tej inwestycji konsorcjum Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas. Odpowiada ono za zatrudnienie pracowników do tego przedsięwzięcia i jest zleceniodawcą budowy miasteczka kontenerowego dla obcokrajowców.

Podczas konferencji prasowej komendant mazowieckiej policji podkreślił, że w związku inwestycją realizowaną na terenie zakładu głównego PKN Orlen, we współpracy z koncernem i z Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas, przygotowano plan zapewnienia bezpieczeństwa, a w jego ramach m.in. wzmocniono siły funkcjonariuszy, zwiększając oddział prewencji w Płocku ze 168 do 241 osób.

Sześciu policjantów na nawet 6 tys. imigrantów

Nadinsp. Wołowiec podkreślił, że policjanci będą przez cały czas obecni w miasteczku pracowniczym.

– Całodobowo, w systemie trzyzmianowym, pełniło będzie tam służbę sześciu funkcjonariuszy, dwóch na miejscu, a czterech w patrolach na terenie przyległym, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom tych okolic, ale też na terenie obiektu – wyjaśnił komendant mazowieckiej policji.

Jego zastępca insp. Jakub Gorczyński dodał, że policjanci mają przede wszystkim pełnić funkcję prewencyjną.

Dyrektor operacyjny Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas Jakub Zgorzelski przyznał, że już na etapie przygotowań do inwestycji konsorcjum zakładało, że skala przedsięwzięcia będzie wymagała „otwarcia się na światowy segment wykonawczy”, w tym budowlany i montażowy.

Wyjaśnił, że mając doświadczenie w realizacji podobnych projektów, Hyundai Engineering i Tecnicas Reunidas mają bazę podwykonawców, którzy sprawdzili się w poprzednich latach, stąd na placu budowy kompleksu Olefiny III można spotkać m.in. pracowników z Azji.

– Zatrudniamy inżynierów, techników, jak i pracowników fizycznych – zaznaczył. Podkreślił, że wszyscy obcokrajowcy są zatrudniani zgodnie z przepisami polskiego prawa.

– Hyundai Engineering i Tecnicas Reunidas zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży i z sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy. Liczba pracowników, którzy odpłynęli z rynku pracy w Polsce zmusiła nas do otworzenia się na rynki zagraniczne – oświadczył Zgorzelski.

Umowę na budowę kompleksu Olefiny III PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering i z Tecnicas Reunidas w czerwcu 2021 r. Inwestycja w fazie budowy ma potrwać do początku 2024 r. Uruchomienie produkcyjne instalacji planowane jest na początek 2025 r. Po zakończeniu inwestycji docelowy udział przerobu ropy naftowej na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 do 19 proc.

Miasteczko kontenerowe dla 6 tysięcy osób

Według Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas w kulminacyjnym momencie inwestycji będzie pracowało między 10 tys. a 13 tys. osób, przy czym – według przewidywań – ok. 7 tys. stanowić będą Polacy, co oznacza, że liczba obcokrajowców wyniesie wtedy ok. 6 tys. osób. Właśnie dla takiej liczby zagranicznych pracowników wybudowano miasteczko kontenerowe sąsiadujące z placem budowy.

Miasteczko powstało w gminie Stara Biała. Zajmuje 7,8 ha. Jest tam 14 budynków mieszkalnych złożonych z 2,5 tys. modułów o łącznej powierzchni 37 tys. mkw. Obiekt wybudowały Modular System i Zurad z Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Obiekt składa się z piętrowych budynków mieszkalnych. Są w nich czteroosobowe pokoje, łazienki, toalety i pomieszczenia socjalne. W jednym z budynków funkcjonowała będzie kantyna z czterema salami na 2 tys. osób, wyposażona w zaplecze kuchenne, a w osobnym pralnia. Jest też autonomiczna hydrofornia i przepompownia ścieków. Wkrótce na terenach przeznaczonych do rekreacji planowana jest budowa boisk do koszykówki i krykieta.

Miasteczko pracownicze zapewni bezpłatne Wi-Fi. Oprócz policji, będzie ono zabezpieczone również przez pracowników Orlen Ochrona, spółki zależnej PKN Orlen. Na miejscu stacjonowała będzie karetka pogotowia ratunkowego wraz z zespołem medycznym.

Pracownicy z całego świata

Wcześniej PKN Orlen informował, że do pracy przy budowie instalacji w jego zakładzie w Płocku zatrudniani są i będą pracownicy – według danych wykonawcy inwestycji – m.in. z Korei Płd. i Hiszpanii, a także z Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, Turcji i Turkmenistanu. W marcu koncern wraz z wykonawcami inwestycji zapewnił, że przekaże policji, straży pożarnej, straży miejskiej i pogotowiu ratunkowemu w Płocku 160 translatorów, które ułatwią komunikację z zagranicznymi pracownikami kontraktu – pierwsze z nich już trafiły do służb.

W Płocku jest główny zakład produkcyjny PKN Orlen, największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Polsce i jeden z największych tego typu w Europie. Koncern zapowiada, że budowa instalacji produkcyjnych kompleksu Olefiny III umocni Grupę Orlen na pozycji lidera segmentu petrochemicznego w Europie Środkowej.