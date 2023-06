Kaczyński w rządzie pomoże PiS wygrać wybory? [SONDAŻ]

REKLAMA

Po rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego do oficjalnych struktur władzy wrócił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Warszawski polityk jest jedynym wicepremierem. Czy to może przyczynić się do wygranej PiS-u?

– Dziękuję, że rekonstrukcja została tak sprawnie przeprowadzona. Szczególnie, że sytuacja na arenie międzynarodowej jest obecnie bardzo trudna, stoi przed nami także wiele wyzwań w polityce wewnętrznej, w tym m.in. wybory parlamentarne – mówił Andrzej Duda w środę 21 czerwca podczas oficjalnej uroczystości.

Prezydent przypomniał, że Kaczyński już wcześniej był członkiem rządu. Duda nie szczędził „naczelnikowi” komplementów.

– Wcześniejsze zadania, które pan wykonywał w rządzie, miały ogromne znaczenie dla Polski. Zajmował się pan bezpieczeństwem, jest pan głównym autorem ustawy o obronie ojczyzny, która szczególnie w obliczu wojny jest aktem fundamentalnym dla wzmacniania bezpieczeństwa kraju – mówił najwyższy polski urzędnik.

– Trzeba nadal realizować ten proces. Nie mam żadnych wątpliwości, że na poziomie najwyższym, w Radzie Ministrów, należy pilnować procesów bezpieczeństwa – dodał Duda.

Kaczyński w rządzie pomoże PiS wygrać wybory?

W sondażu przeprowadzonym przez przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” zapytano polskich obywateli, czy ich zdaniem powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu może pomóc PiS-owi w wygraniu wyborów parlamentarnych.

36 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 38 proc. badanych – „raczej tak”. Łącznie w pozytywny wpływ obecności Kaczyńskiego w rządzie na pisowski wynik w wyborach wierzy 74 proc. ankietowanych.

8 proc. wskazało wariant „zdecydowanie nie”, a 18 proc. – „raczej nie” – w sumie więc 26 proc. osób nie sądzi, by obecność Kaczyńskiego pomogła partii władzy.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 16-18.06.2023 roku na próbie 1024 dorosłych Polaków.