„Kryminalni nie dali mu wiary”. Aresztowano dwóch Ukraińców i Polaka

Trzech mężczyzn, podejrzanych o posiadanie znacznej ilości narkotyków trafiło – decyzją sądu – na trzy miesiące do aresztów. Dwóch z nich w wieku 24, 28 lat to obywatele Ukrainy mieszkający w Rzeszowie, trzeci to 36-letni Polak, poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.

Oficer prasowa rzeszowskiej policji asp. sztab. Magdalena Żuk poinformowała w czwartek, że do zatrzymań doszło w miniony piątek. Policjanci pojechali pod ustalony adres, gdzie zastali 28-latka. Początkowo mężczyzna zaprzeczał, że ma jakiekolwiek substancje zabronione.

– Kryminalni nie dali mu wiary. Podczas przeszukania, w jego garażu, znaleźli 9 worków foliowych wypełnionych suszem roślinnym. W przenośnej lodówce turystycznej znaleźli szklany słoik, z czterema workami wypełnionymi skrystalizowaną, białą substancją oraz woreczek, w którym było kilkadziesiąt sztuk różowych tabletek. W zamkniętym pojemniku był jeszcze susz roślinny – wymieniła funkcjonariuszka.

Dodała, że mężczyzna w końcu przyznał, że substancje należą do niego i jego 24-letniego znajomego, z którym mieszka. Obaj to obywatele Ukrainy, mieszkający w Rzeszowie.

– Podczas wykonywanych czynności, w kuchennej szafce, funkcjonariusze znaleźli kolejne narkotyki i pieniądze ponad 41 tys. zł, 1,6 tys. euro i 5,8 tys. dolarów. W międzyczasie na posesję przyjechał 24-latek, który także został zatrzymany – przekazała asp. sztab. Żuk.

Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

– Wstępne badania zabezpieczonego suszu roślinnego, w ilości ponad 940 gramów, wskazały, że są to środki odurzające. Ponadto ujawniona w garażu substancja koloru białego, w ilości ponad 390 gramów, to mefedron, a 34 sztuk różowych tabletek to MDMA – ecstasy – poinformowała oficer prasowa.

Zaznaczyła, że kryminalni mieli także informacje, że w nielegalny proceder obu mężczyzn zamieszany jest jeszcze 36-letni mieszkaniec Rzeszowa, który jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za wcześniej popełnione przestępstwa narkotykowe.

36-latek został zatrzymany w domu. Policjanci znaleźli tam ponad 45 gramów kokainy i 23 gramy mefedronu.

Prokuratura na podstawie zebranego materiału dowodowego wszczęła śledztwo w tej sprawie. Wszyscy trzej mężczyźni usłyszeli zarzut posiadania znacznych ilości niedozwolonych środków odurzających, za co grozi do 10 lat więzienia.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec podejrzanych areszt na trzy miesiące.