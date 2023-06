MASAKRA w więzieniu. Kilkadziesiąt kobiet spalonych żywcem [VIDEO]

REKLAMA

Wśród zgliszczy po wtorkowej masakrze w więzieniu w Tamarze odnaleziono szczątki 46 ciał; 26 ofiar spłonęło żywcem – podała w środę agencja AP. Należące do gangu Barrio 16 więźniarki użyły noży i maczet do rozprawy z osadzonymi należącymi do konkurencyjnego gangu. Niedobitki wepchnęły do cel i podpaliły.

Napastniczki miały nie tylko przemyconą do więzienia broń, ale nawet własne kłódki, dzięki którym odcięły drogę ucieczki zamkniętym w celom kobietom. Rodziny osadzonych twierdzą, że więźniarki były tygodniami zastraszane przez członkinie gangu Barrio 16.

– Grupa uzbrojonych kobiet udała się do bloku więziennego konkurencyjnego gangu, zamknęła drzwi, otworzyła ogień do osób znajdujących się w środku i najwyraźniej – to wciąż jest przedmiotem śledztwa – użyła jakiegoś rodzaju oleju, aby je podpalić – powiedział Juan Lopez Rochez, dowodzący honduraską policja.

Wstępne doniesienia sugerowały, że drzwi do cel były otwarte, co ułatwiło atak. Po zamieszkach w więzieniu znaleziono między innymi 18 pistoletów, karabin szturmowy, dwa pistolety maszynowe i dwa granaty.

– Oczywiście musiało dojść do ludzkich błędów – przyznał Lopez Rochez.

Sandra Rodriguez Vargas, zastępca komisarza ds. systemu więziennictwa w Hondurasie, powiedziała, że napastniczki „usunęły” strażników z ośrodka, ale żaden z nich nie został ranny.

Prezydent Xiomara Castro zdymisjonował ministra bezpieczeństwa, a na jego miejsce powołał byłego komendanta policji narodowej.

