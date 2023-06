Nielegalny imigrant zaatakował w kościele. Został zatrzymany przez wiernych

REKLAMA

Grupa osób modlących się w kościele św. Jana od Krzyża w Murcji, na południowym wschodzie Hiszpanii, zatrzymała nielegalnego imigranta, który ukradł telefon komórkowy jednej z parafianek.

Relacjonujące zdarzenie lokalne media podały, że nielegalnie przebywający w Hiszpanii obywatel Senegalu został otoczony przez parafian, kiedy próbował wybiec ze świątyni po dokonaniu kradzieży.

Powołująca się na Krajową Policję (Policia Nacional) agencja Europa Press podała, że Senegalczyk był już dziewięciokrotnie zatrzymywany w Hiszpanii w związku z popełnieniem rozmaitych przestępstw.

– 38-letni mężczyzna ujęty przez parafian do czasu przybycia funkcjonariuszy był bardzo agresywny, groził, obrażał i popychał osoby, które zatrzymały go po kradzieży telefonu – podała w komunikacie policja.

Z zeznań poszkodowanej kobiety wynika, że napastnik wyciągnął jej z torby telefon, kiedy parafianka modliła się w jednej z ławek świątyni. Kiedy kobieta zażądała zwrotu smartfona Senegalczyk schował go do kieszeni, a następnie skierował się do wyjścia, gdzie został zatrzymany przez grupę wiernych.