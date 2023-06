PILNE! 32-latek z Bangladeszu z zarzutem zabójstwa Polki na wyspie Kos

REKLAMA

Przeciwko 32-letniemu mężczyźnie z Bangladeszu wniesiono dodatkowy zarzut zabójstwa 27 – letniej Polki na greckiej wyspie Kos – podały w czwartek po południu greckie media.

Według mediów policja ma wystarczające podstawy, aby sądzić, że to mieszkający od 11 lat na wyspie mężczyzna jest odpowiedzialny za morderstwo 27-letniej Anastazji.

Do tej pory 32-latek dostał jedynie zarzut uprowadzenie Polki, jednak konsekwentnie nie przyznawał się do winy.

Jak wcześniej podały media, nowe nagrania z kamer pokazują, że oskarżony i ofiara jednak opuścili dom mężczyzny z Bangladeszu. Początkowo informowano, że weszli do niego we dwójkę, ale opuścił go tylko mężczyzna.

(PAP)