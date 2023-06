PKS Gdynia zmienia numer linii. Zdaniem niektórych godził w chrześcijański porządek

REKLAMA

PKS Gdynia poinformował o zmianie numeru linii 666, która kursowała na Hel. Numer linii wzbudzał kontrowersje, ponieważ zdaniem niektórych godził w chrześcijański porządek.

PKS Gdynia nie wyjaśnił, dlaczego zmienia numer linii na 669, która teraz będzie kursować od 24 czerwca. Decyzja przewoźnika spotkała się z ostrą reakcją komentujących.

REKLAMA

W 2018 roku zmiany numeru linii domagali się redaktorzy portalu fronda.pl. Przekonywali wówczas, że godzi ona w chrześcijański porządek państwa polskiego i jego fundamenty, a stąd – w dobro nas wszystkich.

Wszystko przez to, że numer 666 jest tzw. liczbą Bestii, utożsamianej z szatanem (to pojęcie odnoszące się do jednej z postaci 13 rozdziału Apokalipsy św. Jana), a nazwa Hel kojarzy się z angielskim słowem hell, które oznacza piekło.

Tekst ukazał się w segmencie Postępy Postęp w numerze 25-26 (2023) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.