Powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Krystian Kamiński z Konfederacji komentuje

Jarosław Kaczyński wrócił do rządu w randze wicepremiera, a funkcję tę stracili Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Piotr Gliński i Henryk Kowalczyk. Zdaniem posła Konfederacji Krystiana Kamińskiego to nic innego, jak „układanki wewnątrzpisowskie”.

PiS uznał, że złapie wiatr w żagle w trwającej kampanii wyborczej dzięki tej właśnie zmianie. W środę, 21 czerwca oficjalnie dotychczasowi wicepremierzy pożegnali się ze stanowiskami, zachowując jednocześnie dotychczasowe stołki ministerialne (Kowalczyk będzie ministrem bez teki). A jedynym wicepremierem został Kaczyński, który mniej więcej rok temu z rządu odszedł.

Ruch ten jest szeroko komentowany i rozkładany na czynniki pierwsze. Swój komentarz w tej sprawie dorzucił poseł Konfederacji Krystian Kamiński.

Jak powiedział, zmiany w rządzie jego ugrupowanie przyjmuje „mocno obojętnie”. – To są raczej przetasowania, układanki wewnątrzpisowskie, które tak naprawdę nie będą miały wpływu na to, jak polskie państwo funkcjonuje – powiedział poseł.

– Przy czym trzeba jednoznacznie powiedzieć, jak PiS bardzo przedmiotowo traktuje nasze państwo. Bo odwoływanie naraz czterech wicepremierów, pokazywanie, że tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, bo Jarosław Kaczyński może wejść do rządu, jest jednak bardzo przedmiotowym traktowaniem naszego państwa i nie powinno do tego dochodzić – dodał Kamiński.