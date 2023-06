Ukradł ze sklepu maszynkę do golenia. Potem ugryzł ochroniarza

REKLAMA

Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 18-latka podejrzanego o kradzież rozbójniczą. Mężczyzna ukradł ze sklepu maszynkę do golenia o wartości ponad 200 złotych. Później rzucił się na ochroniarza i ugryzł go. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Policjanci z warszawskiej Woli otrzymali zgłoszenie o 18-latku, który miał ukraść ze sklepu maszynkę do golenia o wartości ponad 200 złotych. Po kradzieży szybkim krokiem wyszedł ze sklepu.

REKLAMA

– Wybiegł za nim pracownik ochrony. Wtedy pomiędzy mężczyznami doszło do szarpaniny. Napastnik odpychał ochroniarza, w końcu go ugryzł. Pracownik ochrony nie dał za wygraną, zatrzymał mężczyznę i wraz z przechodniem poinformowali policjantów o tym, co się wydarzyło – poinformowała rzeczniczka Komendy Rejonowej Warszawa IV nadkom. Marta Sulowska.

Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna ma na sumieniu dwie inne kradzieże i był już notowany. – Po zgromadzeniu materiału dowodowego w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola podejrzany usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej i kradzieży – wyjaśniła policjantka.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 18-latka na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.