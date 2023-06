Jak umarła załoga Titana? Były lekarz US Navy: „Można sobie tylko wyobrazić…”

REKLAMA

Osoby znajdujące się na pokładzie prawdopodobnie zginęły natychmiast w wyniku implozji, powiedział Dale Mole, były lekarz US Navy, cytowany w piątek przez Sky News.

Mole dodał, że pasażerowie mogli sobie nawet nie zdawać sprawy z problemu, a utknięcie wewnątrz statku na wiele godzin byłoby dla nich znacznie gorszą alternatywą.

– Można sobie tylko wyobrazić, jak by to było… jest zimno, kończy się tlen… to (co się stało) to w tej sytuacji najlepszy możliwy scenariusz – powiedział.

Jak doszło do katastrofy Titana?

Znalezione w pobliżu wraku Titanica szczątki łodzi podwodnej Titan wskazują na implozję tej jednostki – poinformował w czwartek dowódca 1. Dystryktu Straży Wybrzeża USA (USCG) kontradmirał John Mauger.

– Te szczątki wskazują na katastrofalną utratę kadłuba ciśnieniowego (…), na katastrofalną implozję – powiedział wojskowy. – W związku z tym wnioskiem, przekazujemy nasze najgłębsze kondolencje rodzinom – dodał.

To oni zginęli na pokładzie Titana

Brytyjski miliarder, dwóch pakistańskich bogaczy, francuski nurek i współzałożyciel firmy OceanGate zginęli na pokładzie łodzi podwodnej Titan, która od kilku dni była poszukiwana w pobliżu wraku Titanica.

„Uważamy, że nasz dyrektor wykonawczy Stockton Rush, Shahzada Dawood i jego syn Suleman, Hamish Harding i Paul-Henry Nargeolet niestety zginęli” – przekazała firma odpowiedzialna za rejs na miejsce wraku Titanica.