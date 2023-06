Mentzen o zbliżającej się konwencji Konfederacji: „U nas będzie show” [VIDEO]

REKLAMA

W programie „Wieczorny Express” gościem Kamila Szewczyka był współprzewodniczący Konfederacji i prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Polityk mówił m.in. o konwencji swojej formacji, która to odbędzie się już w najbliższą sobotę w Warszawie.

Pytany, jak Konfederacja „chce się przebić z konwencją, skoro wszystkie partie mają tego samego dnia” swoje konwencje Mentzen wspomniał o dwóch rzeczach.

– Pierwsza: tak, jak już mówiłem, ich konwencje będą nieciekawe – wskazał. Prowadzący zaś dopytywał, skąd współprzewodniczący Konfederacji to wie.

– Ale co oni jeszcze mogą wymyślić? Że zamiast 800 Plus, to powiedzą „a my damy 1000 Plus” albo nawet nie darmowe kredyty, tylko jak weźmiecie kredyty, to wam dopłacimy jeszcze do tego kredytu, żebyście w ogóle nie musieli go spłacać albo dopłatę do tostera – stwierdził.

– To jest w ogóle nieinteresujące. Naprawdę pana grzeje, czy oni będą 1000 Plus dawali? – dodał Mentzen.

– Mnóstwa ludzi to już w ogóle nie interesuje. Tu mamy Tuska i Kaczyńskiego, którzy tylko się licytują „a ja dam tyle”, „a ja jeszcze tyle”, „a ja jeszcze tyle”. To jest nudne – powiedział.

– Komu chciałoby się to oglądać? Chciałoby się panu oglądać kolejną konwencję PiS-u, gdzie się pan dowie, że Tusk jest zły i trzeba dać 1500, zamiast 500? To w ogóle nie jest interesujące – skwitował.

– Poza tym te ich wszystkie konwencje są robione w konwencji – gra słów – politycznej. Tzn. wychodzi polityk na mównicę i mówi, że będzie tak. A u nas będzie show. U nas będzie ciekawie, u nas będzie gala MMA – zapowiedział. Mentzen przypomniał, że konwencja Konfederacji odbędzie się w sobotę o godz. 13. – Warto obejrzeć naszą konwencję – dodał.

– W TVP nawet ostatnio, jak zapowiadali te wszystkie konwencje sobotnie, to dziwnym trafem akurat o naszej konwencji zapomnieli, jako jedynej. Nie powiedzieli w ogóle, że nasza konwencja będzie – podkreślił.

– W TVP będzie pan miał na żywo konwencję PiS-u, w TVN-ie na żywo będzie konwencja Platformy Obywatelskiej, a w internecie będzie nasza konwencja – powiedział Mentzen.

– Młodzi ludzie już nie korzystają z telewizora, nie oglądają TVN-u, nie oglądają TVP, tylko korzystają z internetu. I w internecie nasze transmisje będą najczęściej oglądane – skwitował polityk Konfederacji.