Chodorkowski zaleca wspieranie Prigożyna. „Jest naszym sojusznikiem”

Chociaż brzmi to naprawdę dziwnie, uważam, że rosyjscy przeciwnicy wojny na Ukrainie powinni wesprzeć dziś szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna – ocenił w sobotę opozycjonista i krytyk Kremla Michaił Chodorkowski.

„Prigożyn nie jest naszym sojusznikiem, i wsparcie to będzie krótkie i warunkowe, ale jego działania są wielkim ciosem wymierzonym w legitymację władzy Putina. Wszystko, co kruszy ten reżim, jest dobre” – napisał na Twitterze były oligarcha Chodorkowski.

As strange as it may sound, I think anti-war Russians should support Prigozhin in this moment. He’s no ally of ours, and this support will be very temporary and conditional, but his march

is a huge blow to Putin’s legitimacy, and anything that fractures the regime is good

— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) June 24, 2023