Kaczyński o Konfederacji. „Głoszą w tym momencie idee bardzo odległe od tych, które my głosimy”

Jarosław Kaczyński skomentował najnowsze sondażowe wzrosty Konfederacji. Zapowiada, że w tym momencie nie rozważa koalicji z wolnościowo-konserwatywnym ugrupowaniem.

Konfederacja Wolność i Niepodległość w ostatnich tygodniach notuje znaczne wzrosty sondażowe. W większości badań zajmuje już trzecie miejsce, wprowadza kilkudziesięciu posłów.

Prognozy wskazują, że to właśnie od Konfederacji może zależeć, kto utworzy rząd. Gdyby jesienne wyniki wyborów parlamentarnych były takie, jak aktualnie wskazują sondaże, to ani PiS (z przystawkami) samodzielnie, ani tzw. totalna opozycja (PO, PSL&Hołownia jako Trzecia Droga oraz Lewica) nie miałyby większości.

Media głównego nurtu wszem i wobec twierdzą, że w takiej sytuacji Konfederacja weszłaby w koalicję z PiS-em. Liderzy Konfederacji wielokrotnie taki scenariusz odrzucali, teraz w podobnym tonie wypowiedział się Kaczyński.

– Kto z góry zakłada porażkę w jakimś – użyję takiego porównania – biegu, na pewno go nie wygra. Ja chcę wygrać i w związku z tym nie zakładam tego, żeby w tym momencie rozważać, kto by mógł być naszym koalicjantem – mówił Kaczyński.

Następnie postanowił powiedzieć kilka słów o Konfederacji. – To jest to troszeczkę terra incognita, czyli ziemia nieznana. Nie wiem dokładnie, jaka będzie ta nowa Konfederacja – mówił prezes PiS.

– Na razie to było kilka bardzo oryginalnych osób, jedną z nich znałem od dziesięcioleci, ale pozostałych nie. Ta nowa Konfederacja, jak wskazują sondaże – ale też nie wiemy na pewno – będzie znacznie liczniejsza – kontynuował.

– Będą to także ludzie młodzi, wybijający się w tej chwili i głoszący w tym momencie idee bardzo odległe od tych, które my głosimy, natomiast jak to będzie później wyglądało w praktyce, zobaczymy. Ale ja tego nie mówię w kontekście przyszłej koalicji. Mówię to po prostu jako moja ocena tej formacji – zakończył Kaczyński.