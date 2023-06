Nastolatkowie atakują kościół z okrzykiem „Allah Akbar”

REKLAMA

W kościele św. Józefa w pobliżu portu w Nicei, trójka małolatów weszła do wnętrza z okrzykiem „Allah Akbar”. Stało się to zaledwie kilka dni po podobnych wydarzeniach w innym kościele tego francuskiego miasta.

W piątek zatrzymano trzech bardzo młodych ludzi w wieku 12 i 13 lat. Młodzi muzułmanie wtargnęli do świątyni w czasie Mszy św. wczesnym popołudniem w piątek 23 czerwca. Informację o tym zdarzeniu podał miejski radny Anthony Borré na Twitterze. Fakt potwierdziła też policja.

Po zakłóceniu nabożeństwa młodzi ludzie uciekli i wsiedli do tramwaju. Policja odnalazła ich dzięki obrazom z kamer telewizji przemysłowej. Zostali zatrzymani na alei Malaussena.

Policja mówi o „dziecięcym żarcie w bardzo złym guście”. Zaalarmował ją jednak odprawiający mszę ks. Bottin, który za żart tego nie uznał. Powtarzające się incydenty tego typu bywają bowiem czasami wstępem do działań o charakterze terrorystycznym. To przecież w Nicei doszło do jednego z najbardziej krwawych zamachów islamistów na bulwarze Anglików.

Incydent pokazuje też nastawienie młodzieży w Nicei, którą zamieszkuje coraz większa liczba muzułmanów. Ich modły np. w publicznych szkołach stały się przyczyną kontrowersji, a sprawa dotyczy pięciu placówek. Były mer miasta i polityk centroprawicy Christian Estrosi potępiał już wcześniej opanowujący miasto „islamski separatyzm”.

Zatrzymani nastolatkowie zostali przekazani na posterunek policji krajowej Caserne Auvare. Piątkowe wtargnięcie do kościoła w Nicei mialo miejsce po podobnym „wyczynie” pięciu innych uczniów, którzy trzy dni wcześniej weszli w Nicei na mszę do kościoła św. Rocha, także „z islamskimi okrzykami”.