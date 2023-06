Kobieta rozebrała się do naga i opóźniła start samolotu Lufthansy

REKLAMA

27-letnia pasażerka rozebrała się do naga na pokładzie samolotu do Sofii na krótko przed odlotem z Monachium; głośno krzyczała i ugryzła interweniującego policjanta. W rezultacie lot został opóźniony o trzy i pół godziny, a kobieta została zabrana do szpitala psychiatrycznego.

Nawet nakłaniana przez personel pokładowy i policjantów kobieta, nie założyła z powrotem ubrania, więc funkcjonariusz policji federalnej okrył ją kocem.

„Podczas tej próby kobieta nagle ugryzła kolegę w lewe przedramię” – relacjonował rzecznik policji Stefan Bayer, cytowany przez dpa.

27-latka została zabrana do szpitala psychiatrycznego po incydencie, do którego doszło w piątek wieczorem w samolocie Lufthansy – podał dziennik „Bild”. Pozostali pasażerowie odlecieli do stolicy Bułgarii z 3,5-godzinnym opóźnieniem.

(PAP)