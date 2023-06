Nie żyje kolejny rosyjski miliarder. 42-latek zmarł w szwajcarskiej klinice [FOTO]

REKLAMA

Nie żyje rosyjski miliarder Siergiej Karszkow. Jego śmierć jest jednak owiana tajemniczą. Mężczyzna zmarł w szwajcarskiej klinice podczas rutynowego badania. Miał 42 lata.

Karszkow był współzałożycielem firmy bukmacherskiej 1xBet, która obecnie współpracuje – jako sponsor – z klubem FC Barcelona, a w przeszłości także z Liverpool FC czy Chelsea. Umowy te jednak zerwano z powodu braku brytyjskiej licencji dla 1xBet.

Rosyjski miliarder był ścigany przez Interpol. Miał bowiem w kartotece wyroki za oszustwa hazardowe. Od 2014 roku działalność firmy, której był współzałożycielem, była w Rosji zakazana. Był to wynik zaostrzenia kontroli na rynku bukmacherskim.

Mimo to Karszkow aż do 2019 roku organizował nielegalne zakłady. Sam mieszkał na Cyprze i tam też miał konta bankowe.

Mówi się, że Rosjanin zgromadził co najmniej 63 mld rubli. Sam jednak utrzymywał, że nie jest właścicielem ani dyrektorem 1xBet. Przedstawiał się natomiast jako „konsultant marketingowy” firmy. Wcześniej pracował też w agencji ds. zwalczania cyberprzestępczości w obwodzie briańskim.

We wtorek 20 czerwca Pavel Muntyan, przyjaciel miliardera, poinformował o jego śmierci. Siergiej Karszkow miał przejść rezonans magmatyczny z kontrastem w jednej ze szwajcarskich klinik. Po podaniu mu środka kontrastowego miało dojść u niego do „bardzo rzadkiej reakcji alergicznej”.

42-letni Rosjanin zapadł w śpiączkę. Lekarze nie zdołali uratować jego życia.

„Jak to możliwe? Sierioża była jedną z najbardziej wysportowanych i najzdrowszych osób, jakie kiedykolwiek znałem” – wskazał Muntyan.



Co prawda, po podaniu kontrastu mogą wystąpić reakcje alergiczne, jednak zazwyczaj są one łagodne – nudności, pokrzywka, rumień, obrzęk twarzy czy krtani. U osób mających skłonności do uczuleń, zaleca się wykonywanie próby alergicznej przed podaniem środka. Objawy alergii ujawniają się po kilku, najdalej kilkudziesięciu minutach od przyjęcia substancji.

Najczęstsze objawy to: zmiany skórne, obrzęki, bladość, duszności, ucisk w klatce piersiowej, nudności, wymioty, wstrząs anafilaktyczny, uczucie lęku i niepokoju, spadek ciśnienia krwi, przyspieszona akcja serca, słabe tętno, bóle brzucha, biegunka.

Komentatorzy zwracają uwagę, że to kolejny już w tym roku przypadek śmierci rosyjskiego prominentnego biznesmena w tajemniczych okolicznościach. Wcześniej zmarli m.in. menadżer grupy Łukoil Aleksander Subbotin. Mężczyznę miał zabić jad ropuchy, podany podczas rytuału u szamana.