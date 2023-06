Ósmy tydzień z rzędu protestowano przeciwko władzom. Tysiące ludzi na ulicach [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

W sobotę w Serbii ósmy tydzień z rzędu protestowano przeciwko przemocy i obecnym władzom. Tysiące ludzi wyszło na ulice 11 miast – poinformowało Radio Wolna Europa.

Największe demonstracje zorganizowano w stolicy kraju, Belgradzie. Demonstranci wyszli też na ulice Nowego Sadu, Niszu, Kragujevca, Suboticy, Kraljeva, Leskovca, Szapca, Zrenjanina i Pirotu.

Protesty „Serbia przeciwko przemocy” zorganizowano w odpowiedzi na dwie strzelaniny z początku maja: w szkole w centrum Belgradu i dzień później we wsi w centralnej Serbii. W pierwszej z nich z rąk 13-latka zginęło 10 osób, natomiast druga, z udziałem 21-letniego mężczyzny, skutkowała dziewięcioma ofiarami śmiertelnymi. Obu sprawców schwytano krótko po dokonaniu zbrodni.

Protestujący domagają się dymisji ministra spraw wewnętrznych Bratislava Gaszicia oraz szefa wywiadu Aleksandara Vulina, zmian w instytucji regulującej działalność serbskich mediów, zakazania działalności propagujących przemoc tabloidów i odebrania koncesji dwóm prorządowym telewizjom.

Chociaż do udziału w protestach wzywają niektóre opozycyjne partie i ugrupowania, zarówno ich liderzy, jak i sami demonstranci podkreślają, że marsze nie mają charakteru politycznego.

– Długo czekaliśmy, aż ktoś uporządkuje ten kraj; wygląda jednak na to, że musimy zrobić to sami. Wydaje mi się, że to dopiero początek – powiedział w rozmowie z Radiem Wolna Europa Rade, jeden z uczestników sobotniego protestu w Belgradzie.

Władze oskarżyły protestujących o „polityzację tragedii”. Premier Ana Brnabić zaproponowała na początku czerwca dymisję i oceniła, że przedterminowe wybory mogłyby rozwiązać „trwający w kraju kryzys”. Przedstawiciele opozycji odpowiedzieli, że wybory nie są rozwiązaniem i rząd powinien spełnić oczekiwania dziesiątek tysięcy protestujących obywateli.

