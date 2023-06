Wypadek policyjnego radiowozu zamykającego kolumnę rządową. Lądował śmigłowiec LPR

REKLAMA

Kilka osób – w tym dwóch policjantów i dwoje dzieci – zostało poszkodowanych w wypadku drogowym, do którego w niedzielę po południu doszło w okolicach miejscowości Czajki na drodze wojewódzkiej 671. Doszło tam do zderzenia radiowozu konwojującego rządową kolumnę z samochodem osobowym, którym podróżowała rodzina.

Rzecznik Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Piotr Chojnowski powiedział, że jednego z rannych policjantów do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, drugi z policjantów został odwieziony do szpitala karetką. Dwoje rannych w wypadku dzieci – nastolatek i młodsze dziecko z rodzicami również trafiło do szpitala.

REKLAMA

Do wypadku doszło ok. godz. 15.00. Policja twierdzi, że w radiowóz, który zamykał kolumnę rządowych pojazdów wjechał czołowo samochód osobowy mazda.

„Nic nie wskazuje na umyślne działanie – kierująca mazdą, jadąc z przeciwnego kierunku straciła panowanie nad swoim samochodem” – podała policja.

Podkreślono, że najbardziej poszkodowanymi w wypadku są policjanci.

„Jeden z nich ze złamaniami miednicy i żeber przetransportowany został do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, natomiast drugi przewieziony do szpitala. Cztery osoby podróżujące mazdą według wstępnych ocen nie odniosły poważniejszych obrażeń” – podała policja.

Oficer prasowa policji w Wysokiem Mazowieckiem Agnieszka Zaremba poinformowała PAP, że radiowóz zamykał rządową kolumnę pojazdów SOP po wizycie w Podlaskiem premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MON Mariusza Błaszczaka. Nie podała czy w kolumnie pojazdów znajdowali się premier, szef MON.

Przed godz. 15 w m. Czajki (pow. wysokomazowiecki) w oznakowany radiowóz, zamykający kolumnę rzadowych pojazdów wjechał czołowo samochod osobowy. Nic nie wskazuje na umyślne działanie – kierująca Mazdą, jadąc z przeciwnego kierunku straciła panowanie nad swoim samochodem. — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 25, 2023

Nikt poza policjantami z kolumny nie odniósł obrażeń, bezpieczeństwo przewożonych osób zostało zachowane.

W chwili obecnej pracujemy na miejscu, wyjaśniamy przyczynę zjechania samochodu mazda na przeciwległy pas i oczywiście trzymamy ✊🏻✊🏻 za zdrowie naszych policjantów. — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 25, 2023