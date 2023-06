Lider legendarnego zespołu oburzony. Jego utwór odtworzono podczas wiecu Donalda Tuska

REKLAMA

Nigdy nie udzieliłem zgody żadnej partii politycznej, ani organizacji na wykorzystanie utworu „Przeżyj to sam” w kampanii wyborczej, ani na odtwarzanie podczas wieców politycznych – przekazał PAP lider zespołu LOMBARD, komentując odtworzenie tego utworu podczas wiecu lidera PO we Wrocławiu.

„Nie chcemy być narzędziem w rękach polityków!” – przekonuje zespół w mediach społecznościowych.

Grzegorz Stróżniak – wokalista, muzyk, kompozytor i aranżer zespołu LOMBARD – odniósł się w ten sposób do odtworzenia skomponowanego przez niego przeboju „Przeżyj to sam” w sobotę na Placu Nowy Targ we Wrocławiu, gdzie odbył się wiec lidera PO Donalda Tuska.

Pytany o to, jaki jest jego i grupy LOMBARD stosunek do uczestnictwa muzyków i zespołów w kampanii politycznej, Stróżniak wyjaśnił: „nie rozumiem tego, ale nie będę oceniał swoich kolegów i koleżanek”. „Każdy musi sam decydować, czy chce ludzi pod sceną łączyć, czy dzielić” – podkreślił.

„Polska to piękny kraj. Mieszkają w nim mądrzy, dobrzy ludzie o różnych poglądach i światopoglądzie od Warszawy po najmniejszą polską wieś. Żyjemy muzyką, ciesząc się wolną Polską, dla której bohaterowie Solidarności wywalczyli demokrację i możliwość dokonywania politycznych wyborów przy urnie wyborczej wg własnego uznania” – napisali w poniedziałek na Fb członkowie zespołu LOMBARD.

„Nie zmuszajcie nas do uczestniczenia we współczesnej kampanii wyborczej! Nie chcemy być narzędziem w rękach polityków!” – zaapelowali.

„Z szacunku do naszych fanów, o różnych poglądach i światopoglądzie zespół Lombard nigdy nie stał i nie stanie w żadnym komitecie wyborczym. Niech chociaż muzyka pozostanie wolna od wojny polsko-polskiej” – wyjaśnili. „Śpiewajmy przeboje LOMBARDU razem ponad podziałami na koncertach zespołu LOMBARDU, nie na wiecach politycznych” – napisali.

„Kochamy Was wszystkich. Nie ważne, czy jesteś biały, czarny, homo, hetero, gruby, chudy, niski, wysoki… masz poglądy prawicowe, lewicowe, liberalne… jeśli jesteś miły dla nas, my jesteśmy mili dla Ciebie. To takie proste…” – zakończyli swój wpis, który uzupełnili zdjęciem polskiej flagi.