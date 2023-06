„Sasinowe” Igrzyska Europejskie. Na tarnowskim stadionie odpadł kawałek dachu

REKLAMA

Trwa trzecia edycja Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Podczas zawodów piłki ręcznej plażowej w Tarnowie doszło do groźnego incydentu. Ze stadionu odpadł kawałek dachu.

Podczas meczu piłki ręcznej plażowej doszło do groźnego incydentu. O zdarzeniu poinformowała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. Z nowej trybuny stadionu w tarnowskich Mościcach odpadł element dachu – blaszana maskownica. Była ona, co prawda, niewielka.

REKLAMA

Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że obiekt w Tarnowie został zmodernizowany głównie z powodu Igrzysk Europejskich.

– Był taki incydent. Natychmiast wykonawca został wezwany i usnął tę usterkę. Najprawdopodobniej bardzo wysoka temperatura spowodowała rozszerzenie materiału. Nie powinno do tego dojść, to jest w ogóle karygodne. Nikt nie doznał uszczerbku. Ta opaska, w pewnej części konstrukcji dachu, została na całej długości dachu usunięta. Nie powinno się to już w żaden sposób powtórzyć – mówił w rozmowie z Radiem Kraków prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Włodarz miasta odniósł się także do małego zainteresowania rozgrywkami. – Uważam, że lepiej rozdać bilety uczniom, studentom lub w drodze jakichś konkursów nawet, niż pozostawiać puste trybuny. Poprosiłem o te bilety. Trochę dostaliśmy i m.in. na Facebooku tarnow.pl można uczestniczyć w takiej akcji rozdawania biletów. Myślę, że organizatorzy wzbudzą w sobie taką refleksję i przekażą nam więcej biletów do rozdania. Ja też nie mogę patrzeć na puste miejsca – skwitował.

To nie jedyne kontrowersje, jakie pojawiają się wokół tej edycji Igrzysk Europejskich. Jak przyznał minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, koszty organizacji tej – niecieszącej się szczególną popularnością – imprezy „nie przekroczą 500 mln zł”. Około 2,5 mln zł idzie na ten cel z kieszeni Polaków, a kolejne 100 mln z kasy Miasta Krakowa.

– Bezpośrednie koszty organizacyjne nie przekroczą 500 mln złotych. Miasto Kraków przeznaczyło na organizację 100 mln złotych, podobnie jak samorząd województwa małopolskiego. Rząd pierwotnie przeznaczył na organizację igrzysk 200 mln złotych, jednak kwota ta zostanie podniesiona o kilkanaście procent w stosunku do całości kosztów, czyli ok. 55-60 mln złotych. Reszta środków pochodzi od sponsorów, czy zysków od sprzedaży biletów – mówił Bortniczuk.

Podczas inauguracji Igrzysk obecny był m.in. minister Jacek Sasin. On oraz prezydent Andrzej Duda zostali podczas tej imprezy wygwizdani. W ocenie Sasina jednak te zawody to „wielki organizacyjny sukces Polski”.

Igrzyska Europejskie

Igrzyska Europejskie odbywają się od 21 czerwca do 2 lipca. Ich program składa się z 29 dyscyplin. Rywalizacja w 12 toczy się jednocześnie o medale mistrzostw Europy, a łącznie w 19 stawką są też kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Siedem dyscyplin ma status programowych.

Miastem-gospodarzem igrzysk jest Kraków. Ponadto zawody odbywają się także w Krynicy-Zdroju, Krzeszowicach, Myślenicach, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Tarnowie i Zakopanem, Bielsku-Białej i Chorzowie oraz w Rzeszowie i we Wrocławiu.

W trwających do 2 lipca zmaganiach nie wezmą udziału sportowcy z Rosji i Białorusi, którzy zostali wykluczeni po zbrojnej agresji tych krajów na Ukrainę.

W poprzednich dwóch edycjach Igrzysk Europejskich Polacy wywalczyli 34 medale. W 2015 roku w Baku – 20, w tym dwa złote, a cztery lata później w Mińsku – 14, z czego trzy złote.