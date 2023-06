SZOKUJACE doniesienia. Terroryści z Państwa Islamskiego planują TAM duży atak

REKLAMA

Członkowie organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (ISIS) planują duży atak podczas jakiegoś zgromadzenia publicznego na terenie Wielkiej Brytanii – podał w czwartek dziennik „Daily Mirror”, powołując się na dowódcę irackich służb antyterrorystycznych.

Generał Abdul Wahab al-Saadi powiedział gazecie, że jego oddziały odkryły te plany kilka dni temu po jednej z operacji przeciwko terrorystom z Państwa Islamskiego.

„Wiemy, że ISIS rozmawiało z terrorystami w Wielkiej Brytanii i wiemy, co planują. To będzie duży atak. W ciągu ostatnich kilku tygodni rozpoczęliśmy duże operacje przeciwko Państwu Islamskiemu i zabiliśmy dużą liczbę terrorystów, w jednym nalocie było ich około pięciu, wszyscy dość wysocy rangą. Mogę powiedzieć, że na podstawie informacji, które znaleźliśmy na miejscu jednego z naszych ostatnich nalotów, następny planowany atak terrorystyczny będzie miał miejsce w Wielkiej Brytanii” – ujawnił generał.

Dodał, że potencjalni zamachowcy są obywatelami brytyjskimi.

„Bojownicy Państwa Islamskiego, z którymi się tutaj mierzymy, są Irakijczykami i nie sądzimy, by w naszym kraju jeszcze byli zagraniczni bojownicy. Ale mamy dowody na to, że terroryści tutaj są w kontakcie z ekstremistami w Wielkiej Brytanii i że spiskują. Nie mogę powiedzieć, jaką formę przybierze atak, który chcą przeprowadzić, to może być samochód, nóż, pistolet, bomba. Nie mam tych szczegółów, z wyjątkiem tego, że jeśli do niego dojdzie, to będzie to w miejscu publicznym tego typu, jakie opisałem. Przekazaliśmy wszystkie informacje władzom brytyjskim, aby o tym wiedziały” – wyjaśnił szef irackich służb antyterrorystycznych.

Generał al-Saadi ujawnił też, że priorytetowymi krajami dla terrorystów z Państwa Islamskiego, jeśli chodzi o przeprowadzenie ataków, są Wielka Brytania, Francja, Belgia i Niemcy.

„Daily Mirror” przypomina, że obecnie zagrożenie terrorystyczne w Wielkiej Brytanii jest określane jako znaczące, co jest trzecim poziomem w pięciostopniowej skali i oznacza, że zamach jest prawdopodobny.