Greta Thunberg w Kijowie. Chce ukarać Rosjan za „zbrodnię ekobójstwa” [VIDEO]

REKLAMA

Z lekka już zapomniana eko-aktywistka Greta Thunberg zaszczyciła swoją obecnością w Kijowie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego. Spotkanie dotyczyło… degradacji środowiska naturalnego spowodowanej wojną na Ukrainie.

W Kijowie miała miejsce inauguracja działalności Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Środowiskowych Konsekwencji Wojny. Z tej okazji do ukraińskiej stolicy wybrała się, ubrana na czerwono-czarno, Greta Thunberg.

REKLAMA

Do zadań owej Grupy będzie należało m.in. zdefiniowanie wpływu rosyjskiej agresji na system ekologiczny Ukrainy.

– Dziękuję, że jesteście teraz w Kijowie. To niezwykle ważny sygnał poparcia dla Ukrainy. Naprawdę potrzebujemy waszej profesjonalnej pomocy – twierdził w Kijowie Zełeński.

Na spotkaniu pojawiła się także Greta Thunberg. Jednym z poruszanych tam tematów było wysadzenie tamy Nowa Kachowka. W konsekwencji doprowadziło to do zalania ogromnych połaci ziemi w obwodzie chersońskim. To zaś negatywnie wpłynęło nie tylko na życie ludzi zamieszkujących tamte obszary, lecz także na środowisko naturalne. Wstępnie oszacowano straty na 1,2 mld euro.

Podczas spotkania Zełeński podkreślał, że na tych terenach wciąż mieszkają ludzie. Wskazywał, że potrzebują oni pomocy. Grzmiał także, że trzeba ukarać Rosjan za dokonanie „ekobójstwa”.

W tym ostatnim zwłaszcza wtórowała mu Greta Thunberg. Przy okazji skrytykowała reakcję światowych przywódców na wysadzenie tamy.

– Świat nie zareagował odpowiednio na tę zbrodnię ekobójstwa. Musimy mówić głośniej o jej skutkach i o tym, co dzieje się obecnie w Ukrainie – grzmiała eko-aktywistka.

Zapewniła też, że sama dołoży wszelkich starań, by zaangażować przedstawicieli światowych organizacji środowiskowych w dialog z nowo powstałą Grupą.

„Niby wojna, ale prezydent Zełenski ma czas na takie spotkania. Może omawiali kolejny termin końca świata?” – skomentował wizytę Grety w Kijowie redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u dr Tomasz Sommer.

Niby wojna, ale prezydent Zełenski ma czas na takie spotkania. Może omawiali kolejny termin końca świata? https://t.co/DBTSBbnIJU — Tomasz Sommer (@1972tomek) June 29, 2023